NBA／單挑狂輸21場！ 「零號探員」曝曾遭菜鳥時的保羅震撼教育

許多剛進入聯盟的新秀都會迎來「歡迎來到NBA」時刻，被有經驗的球員震撼教育，前傳奇球星「零號探員」亞瑞納斯（Gilbert Arenas）近期也在一檔節目上分享自己的「歡迎來到NBA」時刻，不過卻是被剛準備投入選秀的「控衛之神」保羅（Chris Paul）反向教育，甚至在單挑時以0勝21敗慘遭痛宰。

亞瑞納斯分享，2005年休賽季時一位訓練師向他致電詢問，表示準備投入選秀的保羅想找人一起訓練維持狀態，「那個訓練師說：『我這有個準備參加選秀的小子，要找個能陪他訓練的人，我說你是狀態維持不錯的。』然後我們見了面，一起做了熱身和訓練，就開始1對1了。」

不料當時作為巫師主將，當季才剛入選全明星及年度第三陣容的亞瑞納斯，在單挑時卻完全無法戰勝保羅，即便後續不斷新增規則，像是從「打7分制到11分制」、「只能運一次或兩次ˋ球」還是拿這位「菜鳥」完全沒辦法。最終亞瑞納斯吞下0勝21敗的悽慘結局，「我整個被打爆，雖然那時候我在休賽季狀態，他（保羅）又是準備選秀中的比賽狀態，但這都不重要了，我拿了0勝21敗。」

而這場瘋狂的「反向震撼教育」也讓亞瑞納斯深深記得保羅，他甚至在節目中表示賽季期間會特別圈出對上保羅的日期，並在實際比賽中狠狠「關照」對方。

有趣的是這位前明星球員也真的說到做到，根據統計，當年兩人交手時亞瑞納斯能繳出場均31.5分、3.0籃板、8.0助攻、2.0抄截、0.5阻攻的誇張成績，並且命中率高達50%，三分球命中率更是可怕的60%。