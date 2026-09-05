快訊

攻擊恐嚇律師！悍女上訴稱「態度良好」保證不再犯 3周後又失控

顧立雄要究責了！證實中科院採購網遭入侵 第一時間竟未察覺

聽新聞
0:00 / 0:00

NBA／單挑狂輸21場！ 「零號探員」曝曾遭菜鳥時的保羅震撼教育

聯合新聞網／ 綜合報導
前傳奇球星亞瑞納斯在一檔節目上分享自己被剛準備投入選秀的保羅震撼教育，單挑戰績更是0勝21敗。 美聯社
前傳奇球星亞瑞納斯在一檔節目上分享自己被剛準備投入選秀的保羅震撼教育，單挑戰績更是0勝21敗。 美聯社

許多剛進入聯盟的新秀都會迎來「歡迎來到NBA」時刻，被有經驗的球員震撼教育，前傳奇球星「零號探員」亞瑞納斯（Gilbert Arenas）近期也在一檔節目上分享自己的「歡迎來到NBA」時刻，不過卻是被剛準備投入選秀的「控衛之神」保羅（Chris Paul）反向教育，甚至在單挑時以0勝21敗慘遭痛宰。

亞瑞納斯分享，2005年休賽季時一位訓練師向他致電詢問，表示準備投入選秀的保羅想找人一起訓練維持狀態，「那個訓練師說：『我這有個準備參加選秀的小子，要找個能陪他訓練的人，我說你是狀態維持不錯的。』然後我們見了面，一起做了熱身和訓練，就開始1對1了。」

不料當時作為巫師主將，當季才剛入選全明星及年度第三陣容的亞瑞納斯，在單挑時卻完全無法戰勝保羅，即便後續不斷新增規則，像是從「打7分制到11分制」、「只能運一次或兩次ˋ球」還是拿這位「菜鳥」完全沒辦法。最終亞瑞納斯吞下0勝21敗的悽慘結局，「我整個被打爆，雖然那時候我在休賽季狀態，他（保羅）又是準備選秀中的比賽狀態，但這都不重要了，我拿了0勝21敗。」

而這場瘋狂的「反向震撼教育」也讓亞瑞納斯深深記得保羅，他甚至在節目中表示賽季期間會特別圈出對上保羅的日期，並在實際比賽中狠狠「關照」對方。

有趣的是這位前明星球員也真的說到做到，根據統計，當年兩人交手時亞瑞納斯能繳出場均31.5分、3.0籃板、8.0助攻、2.0抄截、0.5阻攻的誇張成績，並且命中率高達50%，三分球命中率更是可怕的60%。

Chris Paul

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

相關新聞

NBA／一年無球可打有球隊要了！ 前選秀狀元1年350萬美元加盟國王

前NBA選秀狀元西蒙斯（Ben Simmons）在經歷了整整一年無球可打的困境後，真的正式回歸了。根據《ESPN》權威記者查拉尼亞（Shams Charania）報導，這位前明星球員與國王簽下1年350萬美元（約台幣1.1億）合約，將在下賽季重返賽場。

NBA／西蒙斯拿底薪尋求東山再起 傳勇士、尼克也曾有意爭取

30歲的西蒙斯（Ben Simmons）以1年350萬美元的老將底薪合約加入沙加緬度國王，尋求重新出發。

NBA／原本60歲就想退休 巴克利預告下季揮別球評舞台

NBA名球評巴克利（Charles Barkley）近日透露，2026-27年賽季將會是他在招牌節目《Inside the NBA》的最後一年，而主持人強生（Ernie Johnson）也計畫在同一時間卸下主持工作。

WNBA／費里登稱主席退休是「女性勝利」 自薦接任再掀性別爭議

WNBA主席恩格伯特（Cathy Engelbert）宣布將在今年底退休後，原名坎特（Enes Kanter）的前NBA球員費里登（Enes Kanter Freedom）再度公開發聲，表示自己願意接任WNBA主席一職。他不僅將恩格伯特離任形容為「女性的勝利」，也宣稱自己能帶領聯盟「重返偉大」，相關言論再次引發外界對WNBA、女性運動與性別議題的討論。

NBA／格林冷評快艇重懲如墜煉獄 替雷納德緩頰：我相信他的說法

NBA針對洛杉磯快艇與雷納德（Kawhi Leonard）涉嫌規避薪資上限案完成調查並公布懲處後，勇士球星格林（Draymond Green）在個人節目《The Draymond Green Show》中談到此事。他一方面認為快艇遭沒收5個首輪選秀權的處分，足以讓球團未來陷入長期困境；另一方面也替雷納德緩頰，表示自己相信雷納德未必清楚整起事件背後是否涉及違規，也樂見主要責任由球團承擔。

NBA／單挑狂輸21場！ 「零號探員」曝曾遭菜鳥時的保羅震撼教育

許多剛進入聯盟的新秀都會迎來「歡迎來到NBA」時刻，被有經驗的球員震撼教育，前傳奇球星「零號探員」亞瑞納斯（Gilbert Arenas）近期也在一檔節目上分享自己的「歡迎來到NBA」時刻，不過卻是被剛準備投入選秀的「控衛之神」保羅（Chris Paul）反向教育，甚至在單挑時以0勝21敗慘遭痛宰。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。