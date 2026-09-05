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NBA／西蒙斯拿底薪尋求東山再起 傳勇士、尼克也曾有意爭取
30歲的西蒙斯（Ben Simmons）以1年350萬美元的老將底薪合約加入沙加緬度國王，尋求重新出發。
根據消息指出，在西蒙斯與國王完成協議前，金州勇士與紐約尼克都曾對簽下他表達興趣；事實上，尼克早在2025年休賽季就曾考慮補進西蒙斯。
國王休賽季原本也曾評估多名老將後衛與側翼人選，包括衛斯特布魯克（Russell Westbrook）與歐拉迪波（Victor Oladipo）等，但國王最終仍決定把其中一個老將底薪名額用在西蒙斯身上。
國王先前就透過買斷且合約攤提的方式處理掉德羅展（DeMar DeRozan）的名額，讓球隊總薪資降到豪華稅線以下，同時也保留足夠空間簽下2名老將底薪球員。如今其中一個名額確定給了西蒙斯，代表國王仍希望用低成本賭一把他的天賦與多功能性。
西蒙斯上一次在NBA正式出賽已經要追溯到2024-25年賽季。當時他先效力布魯克林籃網，之後透過買斷合約離隊，轉戰至洛杉磯快艇。整季下來一共出賽51場，平均得到5.0分、4.7籃板、5.6助攻。
西蒙斯能否在當今聯盟生存，看起來外界仍有疑問，不過對國王而言，這筆合約風險相對有限。若西蒙斯能保持健康，並在不需要大量出手權的情況下提供防守、籃板與組織，他仍可能成為球隊輪替中的特殊拼圖；若狀態未能回升，1年老將底薪合約也不會對國王未來操作造成太大負擔。
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