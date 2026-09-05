NBA／一年無球可打有球隊要了！ 前選秀狀元1年350萬美元加盟國王

前NBA選秀狀元西蒙斯（Ben Simmons）在經歷了整整一年無球可打的困境後，真的正式回歸了。根據《ESPN》權威記者查拉尼亞（Shams Charania）報導，這位前明星球員與國王簽下1年350萬美元（約台幣1.1億）合約，將在下賽季重返賽場。

現年30歲的西蒙斯2016年以狀元之姿加入76人，在費城的4個賽季3度入選全明星，也拿下過抄截王與新人王，更因為出色的身體天賦、防守能力和傳球視野被譽為「詹姆斯（LeBron James）接班人」。

不過西蒙斯因職業態度、傷勢影響等問題，始終沒能完全兌現天賦，且糟糕的投射能力一直被外界所詬病，最終在2022~23賽季轉戰籃網、隨後2024~25賽季被送至快艇，上賽季更是無球可打，留下生涯場均13.1分、7.4籃板、7.2助攻1.5抄截的成績單。

直到今夏西蒙斯終於在沙加緬度找到落腳處，根據《ESPN》報導指出，這位前明星球員的背傷和腿傷已完全康復，並且日前在邁阿密接受國王總管佩瑞（Scott Perry）試訓，8月底又進行了長達1小時的會面，給佩瑞留下了不錯的印象。

後續西蒙斯前往沙加緬度拜訪國王團隊，並接受醫療檢查以及訓練，最終得到一份底薪合約。新賽季他預計擔任未來新星阿卡夫（Darius Acuff Jr.）的替補控球後衛，同時將防守與作為老將的經驗傳承給球員們。