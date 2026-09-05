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NBA／原本60歲就想退休 巴克利預告下季揮別球評舞台

聯合新聞網／ 綜合外電報導
巴克利(右)透露，下個賽季將會是他在招牌節目《Inside the NBA》的最後一年。 美聯社
巴克利(右)透露，下個賽季將會是他在招牌節目《Inside the NBA》的最後一年。 美聯社

NBA名球評巴克利（Charles Barkley）近日透露，2026-27年賽季將會是他在招牌節目《Inside the NBA》的最後一年，而主持人強生（Ernie Johnson）也計畫在同一時間卸下主持工作。

巴克利是在周四播出的《The Bill Simmons Podcast》中談到這項決定，並明確表示，只要強生沒有改變心意，下一季就會是他在節目上的最後一季。

巴克利表示，在上個賽季開始前，《Inside the NBA》正從TNT轉移到ESPN，當時強生曾希望他再承諾留下2年。巴克利回憶自己當時對強生說：「我愛你，兄弟。你是最棒的。我會留下來。」他接著強調：「所以現在來看，除非Ernie改變心意，否則明年就是我的最後一年，百分之百。」

現年63歲的巴克利坦言，自己原本計畫在60歲時退休，但因為節目當時仍在協商新的轉播合約，他選擇繼續留下。後來TNT失去NBA轉播權，ESPN取得《Inside the NBA》相關權利，巴克利仍決定回歸，其中一個重要原因，是希望協助保住節目幕後工作人員的飯碗。

巴克利說：「我真的很愛那些人。我已經跟他們一起工作26、27年了。」這番話也顯示，他選擇延長球評生涯，不只是因為節目本身的影響力，更是出於對團隊多年情感與責任感。

《Inside the NBA》是美國籃球轉播史上最具代表性的賽後節目之一，1989年首播，強生隔年接下主持工作，巴克利則在2000年加入，之後與歐尼爾（Shaquille O'Neal）、史密斯（Kenny Smith）共同組成深受球迷喜愛的評論班底。

該節目長年以犀利評論、幽默互動與真性情風格聞名，也讓巴克利從NBA傳奇球星轉型為美國體壇最具辨識度的電視評論員之一。

如今隨著巴克利與強生都可能在2026-27年賽季後離開，《Inside the NBA》也將面臨一個時代的結束。

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