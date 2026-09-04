NBA／唐西奇瘦身、新髮型驚豔諾威茨基 湖人補強中鋒獲肯定

洛杉磯湖人當家球星唐西奇（Luka Doncic）今年夏天積極調整狀態，以明顯精實的身材與全新髮型迎接2026-27年球季，連昔日導師、達拉斯獨行俠傳奇球星諾威茨基（Dirk Nowitzki）都忍不住大讚「看起來他已經準備好了」。

唐西奇休賽季除了明顯瘦身、體態更加精實之外，他近期換上的俐落髮型也讓不少球迷聯想到年輕時期的諾威茨基。面對這番比較，諾維茨基不僅沒有否認，反而大方給予肯定，「他看起來很乾淨俐落、曬黑了，也瘦了，看起來已經準備好了。」諾維茨基受訪時說。

唐西奇（右）換上新髮型。 圖擷自唐西奇Instagram

唐西奇日前也帶著湖人隊友前往自己的家鄉斯洛維尼亞，在首都盧布爾雅那展開團隊活動與訓練，期間也讓外界率先看到他今夏的訓練成果。經歷上季因傷影響季後賽衝刺後，唐西奇新球季的身體狀況備受關注，如今不只體態有所改變，也被視為新賽季MVP熱門人選。

曾與唐西奇在獨行俠共事、如今仍持續關注他的諾威茨基，也對湖人今夏的陣容調整給予正面評價。湖人送走詹姆斯後，圍繞唐西奇重新打造陣容，其中最受矚目的操作就是透過先簽後換，從猶他爵士網羅中鋒凱斯勒（Walker Kessler），補強禁區戰力；此外，球隊也與二把手里夫斯（Austin Reaves）完成續約，並持續補進角色球員。

「他們找來凱斯勒，顯然就是球隊一直在尋找的大型中鋒」，諾威茨基表示，湖人管理階層的補強方向有助於提升整體戰力。他也回憶起今年3月曾親自觀看唐西奇比賽，當時他狀態正好，無奈隨後受傷影響，沒能以最佳狀態迎接季後賽。如今看到唐西奇重新調整體態，諾威茨基也期待他健康歸隊後，能夠找回當時的巔峰表現。