NBA／快艇密約調查有「內鬼」！ 營運總裁交出違規證據獲從輕發落

NBA針對洛杉磯快艇涉嫌規避薪資上限規定展開調查，隨著調查結果出爐，更多內幕也跟著曝光。《ESPN》資深記者溫德霍斯特（Brian Windhorst）透露，快艇籃球營運總裁法蘭克（Lawrence Frank）竟保存6年前與雷納德（Kawhi Leonard）舅舅羅伯森（Dennis Robertson）涉及非法交易的相關筆記，最終主動交給NBA，成為調查關鍵證據，也因配合調查而獲得從輕處分。

NBA日前公布對快艇的調查結果，認定球團在2021年與雷納德續約過程中規避薪資上限，最終祭出3000萬美金（約新台幣9.5億元）、剝奪5個首輪籤的重罰。除了球團本身面臨高額罰款與選秀權損失，球隊高層與雷納德和他的舅舅羅伯森也因此受到處分。

溫德霍斯特透露，此次調查過程中，NBA獲得與快艇有關企業的大力配合，甚至不需要透過傳票，就取得關鍵人士提供的資料，其中最受矚目的便是法蘭克主動交出的私人筆記，「快艇自己內部甚至也有人配合調查，法蘭克是球團總裁，他交出了6年前記錄下來、與羅伯森進行非法交易相關的筆記」，溫德霍斯特說。

這些筆記也不是近期才取得的，而是在法蘭克整整保存了6年後才交給NBA。溫德霍斯特指出，法蘭克因為在調查中主動提供這項證據，最終也獲得較為寬鬆的處分。

身為雷納德舅舅的羅伯森過去長期擔任他的商業經紀人，他在這起事件中扮演關鍵角色，這也成為NBA對快艇展開調查的重要起點。調查結果出爐後，NBA禁止羅伯森在未來5年內與任何NBA球隊進行合作或從事相關活動；快艇隊老闆鮑默（Steve Ballmer）則被停職1年，期間不得參與聯盟或球隊任何活動。

至於法蘭克，由於他最終向聯盟提供關鍵筆記等資料，對調查有所協助，如同「汙點證人」，因此獲得較輕的處分，NBA認定他沒有適時回報羅伯森提出的違規要求，並曾協助相關行為，因此遭停職6個月、期間不支薪。

快艇球團則面臨更為沉重的代價，包括沒收未來5枚首輪選秀權和3000萬美元罰款，同時未來5年還必須接受聯盟辦公室監督的合規與監管計畫，確保球團遵守聯盟相關規範。

面對NBA調查結論與處分，快艇方面表達不服，並發表聲明否認聯盟調查結果，並表示將透過一切可行途徑「積極挑戰這些調查結果與處罰」，同時表示期待後續能進入符合倫理且公正的仲裁程序。