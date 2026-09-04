NBA／衛冕軍尼克補強還沒結束！傳湖人有意的布朗等3人是目標

尼克隊今年奪下冠軍後，休賽季失去中鋒羅賓森（Mitchell Robinson）和胡克波提（Ariel Hukporti），目前正式球員名單僅13人，如今補強目標浮上檯面。

尼克休賽季用老將底薪合約簽下4屆籃板王佐蒙德（Andre Drummond），擔任唐斯（Karl-Anthony Towns）的替補，第三中鋒人仍有空缺。尼克目前在第二層豪華稅線以下，還有足夠空間再給1份老將底薪合約，沒有足夠薪資空間給2份老將底薪合約。

據紐約媒體SNY報導，196公分側翼康查爾（John Konchar）與中鋒尤班克斯（Drew Eubanks）都在尼克觀察名單上。康查爾日前被交易到灰狼隊後遭到裁掉，以籃板、防守與串聯進攻能力見長，上季出賽56場，平均得到4.4分4.3籃板2.1助攻，三分命中率28.3%。

尤班克斯今年3月接受左手拇指尺側副韌帶撕裂修復手術，導致球季提前結束，上季出賽42場，平均得到5.2分3.0籃板。

另外，先前曾傳出湖人隊有意網羅資深後衛布朗（Bruce Brown），但《ClutchPoints》記者席格爾（Brett Siegel）表示，「我對湖人的可能性打上問號，他們可能促成這件事？或許有，但我認為尼克才是比較實際的選項。」

布朗上季在金塊隊82場全勤，平均得到7.9分3.9籃板2.1助攻，三分命中率38.5%。