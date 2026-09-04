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NBA／酒精起作用？米契爾自曝「喝了再上」單場狂轟71分

聯合新聞網／ 綜合報導
騎士隊球星米契爾（Donovan Mitchell）。 路透
騎士隊球星米契爾（Donovan Mitchell）。 路透

騎士隊球星米契爾Donovan Mitchell）曾在美國時間2023年1月2日，單場狂轟71分。米契爾近日受訪時自爆，可能與酒精起作用有關。

2023年1月2日騎士與公牛隊交手，米契爾出賽50分鐘，34投22中，拿到71分11助攻8籃板，成為聯盟史上首位單場70分10助攻的球員，歷史第7位加入「70分俱樂部」的球員。

米契爾在節目上回憶，「我們跨年前夕打他們，接著就在克里夫蘭跨年，隔天又有比賽。我要先說，我這輩子從沒在比賽前喝過酒。但那天是跨年夜，所以我前一晚確實有喝一杯，應該說喝了好幾杯。」

米契爾接著強調，「我職業生涯從沒這樣做過，之後也也沒再做過，所以我常跟大家說，那可能就是為什麼，我那天可以打出那種表現。」

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

騎士 米契爾 Donovan Mitchell

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