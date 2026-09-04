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NBA／曾胖到145公斤、轉戰中國 前綠衫軍名將薩林傑宣布退休
現年34歲的前塞爾蒂克隊大前鋒薩林傑（Jared Sullinger）宣布退休，將重返母校俄亥俄州立大學，擔任球員發展總監。
薩林傑曾在俄亥俄州立大學打過2季，場均17.3分9.7籃板，2012年投入NBA選秀，原本被看好能進樂透區，但因傷病疑慮跌至首輪第21順位，才被塞爾蒂克隊選中。
身高206公分的薩林傑曾胖到145公斤，傷勢也不斷伴隨他的生涯，只打5年就離開NBA，留下出賽269場，平均10.8分7.5籃板1.8助攻的成績。
薩林傑後來幾乎都在中國CBA打球，拿過2次CBA籃板王，2024年獲選CBA國際球員MVP。薩林傑曾短暫效力韓國和波多黎各職籃，上季效力廣東華南虎隊，如今宣布退休。
俄亥俄州立大學的新聞稿中，薩林傑表示，「俄亥俄州立大學在我心中始終有非常特別的位置。這裡的傳統、文化及所有球迷的支持，塑造今天作為球員及作為一個人的我。我非常感謝教練給我這個機會，能回到這裡，把自己的經驗傳承給這些年輕球員。」
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