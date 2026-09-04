NBA／K湯在熱火重逢2022冠軍隊友！ 維金斯讚「是獨一無二」的球員

4冠射手湯普森（Klay Thompson）今年休賽季離開達拉斯獨行俠、轉戰邁阿密熱火，與昔日金州勇士冠軍隊友維金斯（Andrew Wiggins）聚首。曾在2021-22賽季幫助勇士奪下總冠軍的維金斯直言，湯普森是自己合作過最有競爭心的球員之一，能夠再次並肩作戰「將會非常棒」。

湯普森今年夏天與獨行俠達成買斷協議，隨後以自由球員身分加盟熱火，也讓他與維金斯重新成為隊友。兩人在2020到2024年共同於勇士並肩作戰，其中維金斯更在2021-22賽季首度入選全明星，並最終奪下生涯首座NBA總冠軍。

K湯來到東區後，維金斯對這場「老隊友重聚」顯得相當興奮，談到昔日搭檔，他毫不吝嗇給予高度評價，「他是我一起打過球最有競爭心的人之一，能讓他加入球隊真的會非常棒。」維金斯更形容K湯是「獨一無二」的球員，認為他不僅能提供場上戰力，更重要的是能將總冠軍經驗與心態帶進球隊，「他帶來的是冠軍心態，這會是我們能夠做些特別事情的一年，而他會是其中非常重要的一部分。」

對熱火而言，K湯的加盟不只是補進一名經驗豐富的射手，更讓球隊多了一位曾在最高舞台證明自己的冠軍球員，湯普森生涯至今已拿下4座NBA總冠軍，若能在邁阿密再度登頂，他將成為5冠球員，同時超越昔日勇士隊友柯瑞（Stephen Curry）與格林（Draymond Green）目前各自4冠的成績。至於維金斯若能再次隨熱火奪冠，則將拿下生涯第2座總冠軍，如今兩名曾在勇士共同登頂的球員再度攜手，也讓熱火新賽季的爭冠藍圖增添更多想像空間。