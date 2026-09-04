快訊

控「司法已死」駕計程車衝撞北檢！運將拒交保 羈押上囚車畫面曝

北北基大雷雨狂轟！「2地」暴雨國家級警報響

北部一早雨炸！雨帶沿海移入 北北基桃上午慎防強降雨

NBA／綁定核心陣容 火箭5年66.5億元頂約續留湯普森

聯合報／ 記者劉肇育／即時報導
火箭以5年2.08億美元頂薪提前續留23歲後衛湯普森。圖／美聯社資料照
火箭以5年2.08億美元頂薪提前續留23歲後衛湯普森。圖／美聯社資料照

近年靠著年輕陣容成長表現亮眼的火箭，今天再度展現重金留人決心，傳出已與23歲全能後衛湯普森（Amen Thompson）達成一份為期5年、總價值高達2.08億美元（約合台幣66.5億元）的提前續約合約，合約中還包含10%的交易保證金，將讓他至少留隊效力至2032年。

2023年選秀以首輪第4順位獲選的湯普森，近兩個賽季展現極佳的多功能性與防守威脅，上季在主將范弗利特（Fred VanVleet）缺陣期間，他扛下控球後衛重任，並繳出18.3分、5.3助攻及1.5抄截的生涯最佳成績，總上場時間更冠絕全聯盟。此外，他也是聯盟上季唯二能繳出至少「18分、7籃板、5助攻」的9名球員之一，展現全能球風。

火箭近年戰績顯著提升，連續兩季打出52勝佳績，在先後以大合約提前綁定森根（Alperen Sengun）、史密斯（Jabari Smith Jr.）與伊森（Tari Eason）後，如今再綁定湯普森，搭配上季補進的全明星老將杜蘭特（Kevin Durant），成功奠定未來幾年爭冠的核心班底。湯普森也成為繼馬刺溫班亞瑪（Victor Wembanyama）後，同屆選秀中第二位獲得頂級提前續約的球員。

NBA 湯普森

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

NBA／湯普森買斷合約代價不小 放棄980萬美元換取自由身

NBA／減薪千萬加入熱火 湯普森強調奪冠最重要

NBA／簽超級射手湯普森還不夠 熱火下一個補強目標浮現

NBA／不是回勇士！湯普森與獨行俠分手後「1+1」合約加盟熱火

相關新聞

中職／票房不能只看300萬人次！5隊主場破50萬背後真正意義

中職今年票房持續升溫，5隊主場觀眾突破50萬、場均破萬，總人次提前18場突破300萬；惟中信兄弟場均下滑，台鋼仍待追趕，聯盟能否再創新高受矚目。

雷納德「勒索商業帝國」難以想像 聯盟最終竟只對他輕輕落下

NBA裁定快艇涉及規避薪資上限，老闆鮑默遭罰3000萬美元、球隊沒收5個首輪籤；雷納德免禁賽，快艇表示反對。

NBA／綁定核心陣容 火箭5年66.5億元頂約續留湯普森

近年靠著年輕陣容成長表現亮眼的火箭，今天再度展現重金留人決心，傳出已與23歲全能後衛湯普森（Amen Thompson）達成一份為期5年、總價值高達2.08億美元（約合台幣66.5億元）的提前續約合約，合約中還包含10%的交易保證金，將讓他至少留隊效力至2032年。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。