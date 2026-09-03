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NBA／ 庫明加經紀人公開合約內幕 格林氣炸開轟：不是大富翁假鈔...

聯合新聞網／ 綜合報導
格林砲轟庫明加的經紀人透納，不滿對方在節目上公開談論休賽季合約談判的內幕。 美聯社。
格林砲轟庫明加的經紀人透納，不滿對方在節目上公開談論休賽季合約談判的內幕。 美聯社。

勇士老將格林Draymond Green）近日公開砲轟前隊友庫明加Jonathan Kuminga）的經紀人透納（Aaron Turner），因不滿對方在節目上公開談論庫明加休賽季合約談判的內幕，甚至提及損失與獲得多少錢，並直言，這些作法「一點都不酷」。

透納日前登上節目時，針對外界認為「搞砸」庫明加合約的說法公開反擊，沒想到這番解釋反而引來格林的不滿。

「這對我來說很難評論，因為我真的很喜歡庫明加。我見過透納，他是個很棒的人，但這樣做真的不好。」

「第一，完全沒有必要在節目上談這個人的錢，你明明掌握所有這些資訊。我不認為一名經紀人公開討論一個球員的錢、他損失多少、得到多少，是什麼好主意。你在那邊談別人的1150萬美元，還說『就這樣而已』……『就這樣而已』？這可不是大富翁裡面的假鈔！」

「跑出去把這個年輕人的私事全部講出來，這一點都不酷，完全不應該這樣。」格林強調。

根據報導，勇士先前曾向庫明加提出未來3年總值1億美元的延長合約，但最終遭到拒絕，最終庫明加與灰狼簽下一紙2年1300萬美元合約，金額遠低於外界原先預期，也讓他的經紀團隊受到不少批評。

特納先前回應批評時表示，「所有人都在說『透納搞砸了』，我就想，等一下，我到底搞砸什麼了？因為所謂搞砸，應該是如果庫明加明年只領1000萬美元，你們才可以說，我當初沒有接受3750萬美元是搞砸了。你現在不能說我搞砸，因為我什麼都還沒有搞砸，我們只是做出了一個選擇。」

「如果我拒絕2年4500萬美元，兩周後卻只拿到2年4000萬美元，那我就是搞砸了，對吧？因為我反而退步了。大多數人如果只需要再談兩個星期，就能多賺幾百萬美元，難道你不會這麼做嗎？這不就是我的工作嗎？」

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