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NBA／正義尚未伸張？雷納德「安靜躲過」禁賽名嘴噴判太輕了！

聯合新聞網／ 綜合報導
NBA針對快艇做出裁決，然而雷納未遭禁賽被罰款70萬美元，讓名嘴史密斯直言「根本不夠痛」。 美聯社。
NBA針對快艇做出裁決，然而雷納未遭禁賽被罰款70萬美元，讓名嘴史密斯直言「根本不夠痛」。 美聯社。

NBA今日針對快艇規避薪資上限的調查做出裁決，然而作為事件核心人物的球星雷納德Kawhi Leonard）雖未遭禁賽，但被罰款70萬美元，也讓名嘴史密斯（Stephen A. Smith）相當不滿，直言這樣的處分對雷納德來說「根本不夠痛」。

史密斯在自己的節目中談到聯盟裁決，認為整起事件中真正獲得最大利益的人就是雷納德，但因為他平時極少公開發言，反而讓外界的砲火沒有集中在他身上。

「這就是雷納德為什麼能這麼安靜地躲過這件事，他從來不說任何話，所以大家談著談著，他的名字就這樣被略過去了。但獲得最多好處的人，就是他。」

史密斯的怒火也延燒到雷納德的舅舅兼商業經紀人羅伯森（Dennis Robertson）身上，毫不客氣地批評對方在談判過程中的作法。

「還有他的舅舅羅伯森，我的天啊，難道你人生中就只有這份工作嗎？什麼東西都一定要榨到最後一滴、能拿多少就拿多少？如果你們要說正義已得到伸張，尤其是對他的舅舅以及雷納德而言，我不認為這對雷納德來說足夠痛。」

NBA這次對快艇的處分相當驚人，包括沒收未來5個首輪選秀權、重罰3000萬美元，並將老闆鮑默（Steve Ballmer）禁止參與所有聯盟與球隊活動1年；商業營運總裁祖克（Gillian Zucker）遭無薪停職1年；籃球事務總裁法蘭克（Lawrence Frank）則被無薪停職6個月，至於羅伯森未來5年內不得代表任何球員、員工或其他聯盟及球團人員，與NBA球隊及關係企業進行商業往來或其他形式的接觸，且快艇球團及相關人員未來5年將接受由聯盟辦公室監督。

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