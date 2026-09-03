NBA／1人抵30隊！里拉德復健狂進「10萬」球 三分命中率更達85%

拓荒者球星里拉德（Damian Lillard）透露，他在阿基里斯腱斷裂復健與訓練期間已投進超過10萬球的休賽季挑戰，且訓練團隊將每一次投籃數據化，包括總命中數、命中率、空心入網次數，甚至連每一次進球的品質都被記錄下來。

里拉德回顧整個復健過程，表示一切都是從早上復健後的投籃開始，隨著身體逐漸恢復、獲准進行籃球活動，他開始替自己設定更高的目標。

「每天早上我都會來這裡做復健，然後進行投籃。當我獲准開始進行籃球活動之後，我大概每天投進150球、200球。我當時還覺得自己真的做了不少，因為我已經很久沒有在球場上進行訓練了。」

「他們開始讓我看自己的數據，包括我投進多少球、命中率多少、多少球是空心入網，還有進球的品質等等。等我大概投進8000球的時候，我就想，到了明年的這個時候，我要試著投進10萬球。」

從那一刻開始，里拉德每一次訓練都被完整記錄，「他們真的開始追蹤我的每一次訓練，確保所有數字都被輸入系統。而今天，就是我終於跨越10萬球大關的日子。」

拓荒者球團也在影片中表示，「驚人的是他的效率。不管我們安排什麼樣的投籃訓練給他，他的三分球命中率都能維持在大約80%到85%的區間。」

「而且他8月份真的練得非常勤。光是8月，他大概就投進了1萬1000球，實際上還比這個數字更多一些。這個夏天他真的把自己逼得很緊，不只是為了完成10萬球這個目標，更重要的是希望讓自己重新找回比賽狀態。」

誇張的是，在跨越10萬球里程碑的一次投籃訓練中，里拉德總計出手1168次，竟然命中其中1100球，命中率高達94.2%。投進100,100顆球，更是逼近NBA整季的進球總量，上季所有球員合計命中進球數為103,227顆。