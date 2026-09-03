NBA／為常受傷的雷納德違規 名嘴痛批快艇：史上最愚蠢操作

聯盟今天宣布因雷納德（Kawhi Leonard）密約案，重罰快艇隊5個首輪選秀權和3000萬美元。美國體育名嘴史密斯（Stephen A Smith）痛批這是史上最愚蠢操作。

聯盟重罰快艇5個首輪選秀權，對於邁入重建期的快艇來說，無疑是毀滅性打擊。史密斯在節目上痛批快艇球團，「這真的是史上最惡劣的操作。不，我收回，這根本是史上最愚蠢的操作。為什麼說愚蠢？因為做這些事是為了雷納德；不是詹姆斯（LeBron James）。

「如果是為了詹姆斯，我可以理解；如果是為了柯瑞（Stephen Curry），我也可以理解。但雷納德？你們真的為了雷納德做到這種程度？別忘了，這件事大概可以追溯至2023年左右。當時他加盟快艇後已經受傷好幾次，球隊也早就看不到該走向何處。居然還為了他這樣做？這根本是全新層次的愚蠢。」史密斯說。

快艇目前的陣容是否能打進季後賽，都要打問號，如今更喪失未來選秀資產。史密斯表示，「我不知道快艇還有沒有辦法從這件事恢復過來，這是災難性的後果，真的糟到不行。」