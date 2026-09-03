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NBA／快艇規避薪資上限遭重罰 雷納德聲明不知情但為團隊失誤扛責

聯合報／ 記者劉肇育／即時報導
NBA調查快艇規避薪資上限案後重罰球團與高層，雷納德雖未被禁賽仍遭罰款並發聲明致歉。 美聯社
NBA調查快艇規避薪資上限案後重罰球團與高層，雷納德雖未被禁賽仍遭罰款並發聲明致歉。 美聯社

NBA針對快艇規避薪資上限案的調查正式落幕，聯盟今天祭出史上最嚴厲懲處，包括沒收快艇未來5個首輪選秀權、重罰3000萬美元，並將老闆鮑默（Steve Ballmer）禁賽一年，作為事件核心人物的球星雷納德（Kawhi Leonard）雖未遭禁賽，但被罰款70萬美元，懲處出爐後，雷納德也發表聲明，強調將為團隊失誤承擔責任。

這起調查源於雷納德與金融公司Aspiration高達2800萬美元的代言合約，聯盟認定快艇違規協助雷納德獲取場外商業利益。對此，雷納德在聲明中表示，「對這項運動保持誠信與尊重，是我做人的核心原則。對於我身邊親近人員在判斷上的失誤，我承擔全部責任，並對這次事件給球迷及家人帶來的困擾感到抱歉。」

針對違規爭議，雷納德澄清指出，自己當初與快艇簽署合約及相關協議時皆是出於善意、全力以赴履行義務，對於任何人試圖規避薪資上限的意圖完全毫不知情。談到職涯下一步，他寫道，「15年來，我的首要任務始終是為我的家人、這項運動以及與我同台競技的夥伴付出一切。隨著我回到多倫多，我將專注於自己所能控制的事物，為這個篇章劃下句點，並帶著全新的開始繼續前行。」

除了對鮑默開罰，聯盟亦禁賽快艇總裁祖克（Gillian Zucker）一年及籃球運營總裁法蘭克（Lawrence Frank）半年，儘管快艇球團強烈抗議調查結果偏頗並誓言抗告，但隨著懲處塵埃落定，雷納德重返暴龍的交易案也預計將正式完成。

雷納德 NBA 快艇

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