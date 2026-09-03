NBA／快艇為雷納德丟10首輪+SGA還沒冠軍 球團否認調查結果

快艇隊今天確定因雷納德（Kawhi Leonard）密約案，被聯盟沒收5個首輪選秀權。2019年夏天快艇為了組成雷納德和喬治（Paul George）的雙星組合，總共花掉10個首輪和後來成為MVP的亞歷山大（Shai Gilgeous-Alexander）。

雷納德2019年幫暴龍隊奪冠後成自由球員，面對湖人和暴龍競爭，快艇發動交易換來當年MVP票選第3的喬治，最後成功組雙星陣容。快艇這筆交易送走2021、2022、2023、2024和2026首輪選秀權、2個首輪互換權，還有亞歷山大及蓋里納利（Danilo Gallinari）。

雷霆用2022年首輪選到二當家威廉斯（Jalen Williams），亞歷山大也成長為MVP級球員，聯手在2025年奪下冠軍。快艇則到因傷病和陣容合適性等問題，喬治效力快艇5年期間，最多只走到西區決賽，輸給太陽隊。

血上加霜的是，快艇因雷納德密約案再丟5個首輪，總計快艇為了得到雷納德，失去亞歷山大和10個首輪選秀權。另外，根據ESPN記者查拉尼亞（Shams Charania）報導，快艇與暴龍這個休賽季的雷納德交易案，預計會在接下來幾天內完成。

快艇球團針對聯盟的懲處發表聲明，「我們強烈否認NBA調查結果。這項結論來自一場高度偏頗的調查，目的只是替早就設定好的敘事找理由，而不是根據事實與證據判斷。聯盟私下告訴我們的內容，和今天公開宣布的內容並不一致，而且他們的調查過程，遠沒達到席佛（Adam Silver）主席調查開始時，所承諾的公平與準確標準。」

「過去一年，我們一直秉持善意全面配合調查。如今我們也會同樣全力以赴，證明自己的清白。我們將透過所有可行管道，強力挑戰這些調查結果與處分，也期待接下來能進入一個符合道德、公正且不偏不倚的仲裁程序。」