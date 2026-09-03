快訊

演活「倩女幽魂」姥姥！香港資深藝人劉兆銘94歲離世 晚年病痛纏身輪椅代步

蔣家第五代出才女！蔣得聆高中畢業錄取美6名校 還拉一手好琴

選將你捌無？政壇MBTI點名簿 31位百里侯候選人「人格名片」公開

聽新聞
0:00 / 0:00

NBA／快艇為雷納德丟10首輪+SGA還沒冠軍 球團否認調查結果

聯合新聞網／ 綜合報導
2019年的快艇老闆鮑爾默、喬治、雷納德。 美聯社
2019年的快艇老闆鮑爾默、喬治、雷納德。 美聯社

快艇隊今天確定因雷納德Kawhi Leonard）密約案，被聯盟沒收5個首輪選秀權。2019年夏天快艇為了組成雷納德和喬治（Paul George）的雙星組合，總共花掉10個首輪和後來成為MVP的亞歷山大（Shai Gilgeous-Alexander）。

雷納德2019年幫暴龍隊奪冠後成自由球員，面對湖人和暴龍競爭，快艇發動交易換來當年MVP票選第3的喬治，最後成功組雙星陣容。快艇這筆交易送走2021、2022、2023、2024和2026首輪選秀權、2個首輪互換權，還有亞歷山大及蓋里納利（Danilo Gallinari）。

雷霆用2022年首輪選到二當家威廉斯（Jalen Williams），亞歷山大也成長為MVP級球員，聯手在2025年奪下冠軍。快艇則到因傷病和陣容合適性等問題，喬治效力快艇5年期間，最多只走到西區決賽，輸給太陽隊。

血上加霜的是，快艇因雷納德密約案再丟5個首輪，總計快艇為了得到雷納德，失去亞歷山大和10個首輪選秀權。另外，根據ESPN記者查拉尼亞（Shams Charania）報導，快艇與暴龍這個休賽季的雷納德交易案，預計會在接下來幾天內完成。

快艇球團針對聯盟的懲處發表聲明，「我們強烈否認NBA調查結果。這項結論來自一場高度偏頗的調查，目的只是替早就設定好的敘事找理由，而不是根據事實與證據判斷。聯盟私下告訴我們的內容，和今天公開宣布的內容並不一致，而且他們的調查過程，遠沒達到席佛（Adam Silver）主席調查開始時，所承諾的公平與準確標準。」

「過去一年，我們一直秉持善意全面配合調查。如今我們也會同樣全力以赴，證明自己的清白。我們將透過所有可行管道，強力挑戰這些調查結果與處分，也期待接下來能進入一個符合道德、公正且不偏不倚的仲裁程序。」

雷霆 快艇 Shai Gilgeous-Alexander Kawhi Leonard Paul George 雷納德

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

相關新聞

NBA／密約案調查出爐！快艇遭重罰5首輪和3千萬美元 雷納德只需付70萬

聯盟今天宣布快艇隊與雷納德（Kawhi Leonard）違反聯盟與球員工會集體協商協議中的規避薪資上限規定，快艇被沒收5個首輪選秀權和3000萬美元，雷納德本人只需向聯盟支付70萬美元。

NBA／快艇為雷納德丟10首輪+SGA還沒冠軍 球團否認調查結果

快艇隊今天確定因雷納德（Kawhi Leonard）密約案，被聯盟沒收5個首輪選秀權。2019年夏天快艇為了組成雷納德和喬治（Paul George）的雙星組合，總共花掉10個首輪和後來成為MVP的亞歷山大（Shai Gilgeous-Alexander）。

NBA／退休後無縫轉職 衛斯特布魯克成Project B聯盟首席戰略官

前NBA「大三元製造機」、2017年年度MVP衛斯特布魯克（Russell Westbrook），在上月拋出引退震撼彈後迅速開啟事業新篇章，跨國新興籃球聯賽「Project B」於今天正式宣布，衛斯特布魯克將以共同創辦人兼首席戰略官的身份加盟，不僅入股經營，更進入董事會掌舵，開創退役後的全新籃球版圖。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。