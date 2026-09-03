NBA／密約案調查出爐！快艇遭重罰5首輪和3千萬美元 雷納德只需付70萬

聯盟今天宣布快艇隊與雷納德（Kawhi Leonard）違反聯盟與球員工會集體協商協議中的規避薪資上限規定，快艇被沒收5個首輪選秀權和3000萬美元（約9.5億新台幣），雷納德本人只需向聯盟支付70萬美元（約2221萬新台幣）。

律師事務所Wachtell Lipton獨立調查發現，快艇球團存在一連串不當行為，並涉及多項重大違規，包含主動替雷納德與4家和球隊有商業往來的公司牽線，創造場外收入，分別是Aspiration Partners、Boingo Wireless、Daktronics以及Lockton Insurance。

快艇球團以提供球隊商業合作為誘因，促使這些公司與雷納德簽相關協議，還替雷納德和雷納德的代表支付個人支出，沒向聯盟通報。雷納德當時的商業經理羅伯森（Dennis Robertson）還提出不當場外收入要求。

聯盟認定，雷納德透過羅伯森代為行事，違反規避薪資上限規定，包括向快艇施壓，要求球隊協助取得場外收入，並成功獲得這些收入，同時沒償還快艇替他支付的個人費用。

NBA總裁爾佛（Adam Silver）表示，「NBA透過集體協商建立的球員薪酬制度，是聯盟競爭體系的核心，這套制度是為了球隊、球員，最終也是為了球迷的利益而存在。我對這些公然違反聯盟規定的行為深感失望，也對快艇制度與領導層面的失敗、最終導致這些不當行為感到非常失望。這些處分之所以如此嚴厲，正反映出違規情節的嚴重程度。」