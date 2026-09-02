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NBA／不滿足只當球員！自掏腰包花7.9億買銀行 馬刺老將：不只是拿來炫耀

聯合新聞網／ 綜合報導
巴恩斯以2500萬美元（約台幣7.9億）收購位於愛荷華州、具有70年歷史的地方銀行。 路透社
巴恩斯以2500萬美元（約台幣7.9億）收購位於愛荷華州、具有70年歷史的地方銀行。 路透社

現年34歲的馬刺資深前鋒巴恩斯（Harrison Barnes），近期透過期下「Barnes Bancorp」，以2500萬美元（約台幣7.9億）自有資金收購一間位於家鄉愛荷華州、具有70年歷史的州立社區銀行。

對於這項不同於聯盟球員常見的投資標的，巴恩斯強調「這不是拿來炫耀的計畫，我想讓它成為愛荷華州下一個最偉大的銀行。」而這位過去與勇士一同拿下總冠軍的老將，早在2012年就展現對金融業的高度興趣，並在當時與妻子一同成立名為「Barnes & Co.」的家族公司，負責監督商業事務和慈善事業。

長期對金融、銀行業的鑽研再加上透過NBA累積的人脈及資源，讓巴恩斯「銀行家夢」不是空談，在季後賽期間他還曾經報名愛荷華銀行學校的線上課程。而除了精進自身知識儲備，「Barnes & Co.」也投資多間銀行，讓他成為艾姆斯第一國際銀行（First National Bank ）和達拉斯凱旋金融公司（Triumph Bancorp）的董事會成員。

疫情期間巴恩斯見證愛荷華州當地的社區金融機構如何幫助小型企業，也讓他對銀行業更感興趣，最終在今夏促成這筆另類的投資，「好的社區銀行家要先了解社區的組成和需求，若慈善家缺乏這些知識，就會像我曾經發生過不少次的，盲人摸象。 」

有趣的是，溜馬當家後衛哈利伯頓（Tyrese Haliburton）得知巴恩斯買下銀行後，在個人社群分享了一段往事證明老大哥對銀行業的目標屬實。他表示自己在國王的菜鳥球季，曾聽巴恩斯談道未來希望擁有一間銀行的夢想，讓他非常震驚，「在我菜鳥球季時巴恩斯就跟我分享過這個計畫，那也是我第一次意識到，NBA球員真的是有家庭的、真正的大人。」

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