NBA／新賽季最想守死誰？勇士首輪新秀點名：杜蘭特

勇士隊首輪第11順位新秀倫德伯格（Yaxel Lendeborg）能言善道，在還沒打過NBA正式比賽，就吸引球迷關注，他也提到新賽季最想守死的球員是杜蘭特（Kevin Durant）。

即將滿24歲的倫德伯格是即戰力新秀，夏季聯賽奪下MVP又幫助球隊奪冠。最近他接受《Enjoy Basketball》訪問時，談到下賽季最期待防守的球員，「我很想看看我們對上杜蘭特時會是什麼樣子，尤其是防守他的部分。他是技巧非常全面的球員，還有厄文（Kyrie Irving）、詹姆斯（LeBron James）、安戴托昆波（Giannis Antetokounmpo）這些人。」

倫德伯格補充說，「我之前也提過佛雷格（Cooper Flagg）和迪班薩（AJ Dybantsa）。除了厄文之外，這些球員身高都和我差不多，而且動作都很流暢，所以我真的很期待和他們對位。」

當被問到最想「鎖死」哪名球員時，倫德柏格選擇杜蘭特，「這真的要想一下，因為我想鎖死每個我負責防守的球員，但如果一定要選，那大概就是KD。我真的很想試著守住他，看看自己能做到什麼程度。」