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NBA／衛少與保羅出遊共享退休時光 還上演「快艇」空接灌籃

聯合新聞網／ 綜合報導
衛斯特布魯克和同樣退休的保羅一同出遊，並且在遊艇上完成空中接力灌籃，另類的完成「快艇」聯手。 美聯社
衛斯特布魯克和同樣退休的保羅一同出遊，並且在遊艇上完成空中接力灌籃，另類的完成「快艇」聯手。 美聯社

「大三元製造機」衛斯特布魯克（Russell Westbrook）休賽季宣布退休，結束18年職業生涯，同樣高掛球鞋的傳奇球員「控衛之神」保羅（Chris Paul），今天就在個人社群發布一段兩人於遊艇上空中接力灌籃的影片，另類的在「快艇」完成聯手。

保羅與衛斯特布魯克今年先後宣布結束NBA生涯，開啟人生下一篇章，兩人也在今夏共同出遊，享受退休時光。今天保羅更是在個人社群發出影片並寫下「退休......」，影片內容則是他在遊艇甲板上運球，隨後和「衛少」上演空中接力灌籃。

這不僅是一記漂亮的灌籃，更是另類的「快艇」聯手。保羅生涯最輝煌的時期便是在快艇，與葛里芬（Blake Griffin）、喬丹（DeAndre Jordan）聯手打造瘋狂的「空接之城（Lob City）」，衛斯特布魯克也曾在2022~23及2023~24賽季加盟快艇，如今兩人完成了跨時空的合作，也證明自己「油箱還有油，只是想休息」。

衛斯特布魯克和保羅作為兩種不同樣貌的後衛，前者生涯拿下20.9分、6.9籃板、8.6助攻和1.6抄截的全能成績，後者則繳出16.8分，4.4籃板，9.2助攻，2.0抄截，堪稱傳統後衛的完美答卷。兩人雖然未能在聯盟中成為隊友，但也相當有緣分，生涯交手達57場，並且曾因交易在2019年互換東家。

Chris Paul Russell Westbrook

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