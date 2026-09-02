快訊

氣到450萬支票直接丟碎紙機！建商負責人一時衝動 公司也要得賠

MLB／李灝宇再敲長打連兩天打回分數 老虎單局被灌10分2：15慘敗

全球平均海溫創新高 賈新興：本次聖嬰現象恐數十年最強

聽新聞
0:00 / 0:00

NBA／字母哥哥回希臘簽2+1合約 結束7年「寄生上流」生涯

聯合新聞網／ 綜合報導
「字母哥哥」T.安戴托昆波（Thanasis Antetokounmpo）。 路透
「字母哥哥」T.安戴托昆波（Thanasis Antetokounmpo）。 路透

超級巨星「字母哥」安戴托昆波Giannis Antetokounmpo）休賽季被公鹿隊交易至熱火隊，「字母哥哥」T.安戴托昆波（Thanasis Antetokounmpo）未隨弟弟腳步加入南灘大軍，而是回到家鄉希臘與「字母弟」K.安戴托昆波（Kostas Antetokounmpo）並肩作戰。

T.安戴托昆波將和希臘球隊塞薩洛尼基阿里斯（Aris Thessaloniki）簽下一份「2+1」合約，新賽季聯手弟弟K.安戴托昆波。

T.安戴托昆波自2019年起就和安戴托昆波同隊，曾因傷2024-25賽季報銷。T.安戴托昆波上場時間不多，主要擔任休息室領袖。

由於T.安戴托昆波在場上幾乎沒表現，因此經常遭球迷調侃靠弟弟，他生涯在NBA累積232場出賽，平均僅上場7.2分鐘，得到2.3分1.5籃板，曾在2020-21賽季隨隊奪冠。

公鹿 熱火 Thanasis Antetokounmpo Giannis Antetokounmpo 安戴托昆波

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

相關新聞

NBA／盼成為女兒低潮時的力量 歐拉迪波公開信喊話盼重回舞台

曾兩度入選NBA明星賽的後衛歐拉迪波（Victor Oladipo），近年飽受嚴重的膝傷折磨，自2023年4月效力熱火隊期間撕裂左膝髕骨腱後，便未曾再登頂NBA舞台，為了爭取重返NBA的機會，現年34歲的他近日在《球員論壇》發表公開信，真情流露向30支球隊管理階層喊話，渴望再獲一次證明自己的契機。

NBA／字母哥哥回希臘簽2+1合約 結束7年「寄生上流」生涯

超級巨星「字母哥」安戴托昆波（Giannis Antetokounmpo）休賽季被公鹿隊交易至熱火隊，「字母哥哥」T.安戴托昆波（Thanasis Antetokounmpo）未隨弟弟腳步加入南灘大軍，而是回到家鄉希臘與「字母弟」K.安戴托昆波（Kostas Antetokounmpo）並肩作戰。

NBA／76人簽229公分巨人法爾 副總裁之子也將卡位當詹姆斯隊友

76人在今天宣布補強禁區與後場深度，以「Exhibit 10」訓練營合約簽下229公分巨人法爾（Tacko Fall）、名將之子小尼爾森（Jameer Nelson Jr.）以及前鋒湯瑪斯（Saint Thomas）等三名球員，三人將於本月前往紐澤西州卡姆登參加季前訓練營，爭取最終進入例行賽名單的機會。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。