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NBA／字母哥哥回希臘簽2+1合約 結束7年「寄生上流」生涯
超級巨星「字母哥」安戴托昆波（Giannis Antetokounmpo）休賽季被公鹿隊交易至熱火隊，「字母哥哥」T.安戴托昆波（Thanasis Antetokounmpo）未隨弟弟腳步加入南灘大軍，而是回到家鄉希臘與「字母弟」K.安戴托昆波（Kostas Antetokounmpo）並肩作戰。
T.安戴托昆波將和希臘球隊塞薩洛尼基阿里斯（Aris Thessaloniki）簽下一份「2+1」合約，新賽季聯手弟弟K.安戴托昆波。
T.安戴托昆波自2019年起就和安戴托昆波同隊，曾因傷2024-25賽季報銷。T.安戴托昆波上場時間不多，主要擔任休息室領袖。
由於T.安戴托昆波在場上幾乎沒表現，因此經常遭球迷調侃靠弟弟，他生涯在NBA累積232場出賽，平均僅上場7.2分鐘，得到2.3分1.5籃板，曾在2020-21賽季隨隊奪冠。
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