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NBA／76人簽229公分巨人法爾 副總裁之子也將卡位當詹姆斯隊友

聯合報／ 記者劉肇育／即時報導

76人在今天宣布補強禁區與後場深度，以「Exhibit 10」訓練營合約簽下229公分巨人法爾（Tacko Fall）、名將之子小尼爾森（Jameer Nelson Jr.）以及前鋒湯瑪斯（Saint Thomas）等三名球員，三人將於本月前往紐澤西州卡姆登參加季前訓練營，爭取最終進入例行賽名單的機會。

擁有229公分驚人身高的法爾，上次在NBA亮相已要追溯至2021-22賽季效力騎士隊時期；在此之前，他曾在2019至2021年間效力塞爾蒂克隊，與今年轉戰76人的球星布朗（Jaylen Brown）當過兩個賽季的隊友，近幾年法爾則轉戰海外賽場，上季效力於中國大陸CBA聯賽的寧波火箭。

除了巨塔法爾外，76人這次補強也展現了滿滿的「血緣關係」，小尼爾森上季在發展聯盟斯托克頓國王隊出賽25場，場均能貢獻18.9分、3.4助攻與1.2抄截，投籃命中率高達47.5%，展現出色的得分爆發力，而他的父親正是前球員、現任76人籃球事務副總裁尼爾森（Jameer Nelson）。

至於湯瑪斯上季則是76人發展聯盟附屬球隊德拉瓦藍衣的一員，場均繳出12.5分、5.0籃板與3.7助攻的全能數據，對於團隊體系相當熟悉，這也讓他成為訓練營中不可忽視的即戰力競爭者。

76人 NBA 詹姆斯

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