NBA／盼成為女兒低潮時的力量 歐拉迪波公開信喊話盼重回舞台

曾兩度入選NBA明星賽的後衛歐拉迪波（Victor Oladipo），近年飽受嚴重的膝傷折磨，自2023年4月效力熱火隊期間撕裂左膝髕骨腱後，便未曾再登頂NBA舞台，為了爭取重返NBA的機會，現年34歲的他近日在《球員論壇》發表公開信，真情流露向30支球隊管理階層喊話，渴望再獲一次證明自己的契機。

作為2013年選秀榜眼，歐拉迪波曾是聯盟中最具爆發力且攻守兼備後衛之一，但2019年右膝四頭肌腱斷裂成為生涯轉折點，此後單季出賽再也未能突破42場。上季他在G聯盟威斯康辛鹿群隊出賽26場，繳出場均13.5分、4.6籃板及3.8助攻的成績，並在今年7月拉斯維加斯夏季聯賽期間舉辦私人訓練營，盼用實際行動破除各界對其健康狀況的疑慮。

「我相信我的身體終於恢復好了，也堅信自己還能打出優異且能帶領球隊獲勝的表現。」歐拉迪波在信中誠懇寫道，自己能為更衣室帶來價值，如今所求僅是一個展現實力的舞台。

談及堅持復健的動力，歐拉迪波透露女兒諾蜜（Naomi）是他最大的精神支柱，他坦言，希望未來女兒面臨低潮時，能從父親這段永不放棄的故事中吸取力量，明白人可以展現堅強，但也允許露出脆弱。

歐拉迪波表示，無論最終是否有球隊伸出橄欖枝，他都由衷感謝願意閱讀這封信的高層，並強調自己的籃球生涯從頭到尾，「永遠是一段充滿愛的的故事。」