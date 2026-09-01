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NBA／3屆MVP慘變「冷凍小丑」？球爸狂言金塊跑轟用不著約柯奇

聯合新聞網／ 綜合報導
球爸談到心目中的理想籃球體系，表示約柯奇不符合快節奏戰術需求，自己不會讓他上場。 法新社。
球爸談到心目中的理想籃球體系，表示約柯奇不符合快節奏戰術需求，自己不會讓他上場。 法新社。

金塊3屆MVP約柯奇Nikola Jokic）已被視為現今NBA最強中鋒，然而「球爸」老鮑爾（LaVar Ball）日前與前NBA球星霍華德Dwight Howard）一同參與《The LaVar Ball Show》節目，談到心目中的理想籃球體系時，驚人表示即使約柯奇擁有無庸置疑的超強實力，但因為不符合快節奏戰術需求，自己不會讓他上場。

「你說小丑嗎？那傢伙真的很會打球。他真的很會打。但在我的體系裡……你根本不會看到他上場。」

原因在於老鮑爾想打造的是從頭跑到尾、強調速度與運動能力的球風，「我們就是要跑，每個人全部都要跑起來。如果你的大個子運動能力不足以跟著跑、接空中接力，那就結束了。我不會站在那裡等你慢慢跑過來，然後說『嘿，我要低位單打，把球給我。』。」

不過這樣的說法也存在相當大的討論空間。約柯奇雖然並非以爆發力或速度聞名，卻不代表他無法融入快速進攻。事實上，他經常在抓下防守籃板後直接發動快攻，利用頂級球場視野與長傳能力，在對手防守尚未落位以前就替隊友創造得分機會。

更不用說約柯奇目前仍處於生涯巔峰。上賽季他替金塊出賽65場，平均上場超過34分鐘，繳出場均27.7分、12.9籃板與10.7助攻的大三元成績，投籃命中率高達56.9%，三分命中率38%，罰球命中率則有83.1%。

因此，當一名3屆MVP、能夠場均大三元的超級巨星，被老鮑爾以「不符合體系」為理由直接放到板凳上，也讓這番言論格外引人注目。

約柯奇 NBA Dwight Howard 霍華德 Nikola Jokic 籃球 金塊 鮑爾

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