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世界盃男籃／土耳其8勝0敗率先晉級正賽！約柯奇「8+8」塞爾維亞險勝義大利

聯合新聞網／ 綜合報導
土耳其隊。圖／擷取自FIBA Basketball World Cup X
土耳其隊。圖／擷取自FIBA Basketball World Cup X

土耳其在2027年世界盃男籃資格賽第二輪以110：73痛宰冰島，成為首支拿下世界盃正賽門票的國家。

這輪賽事火箭隊中鋒森根（Alperen Sengun）沒有出戰，但土耳其由前NBA球員奧斯曼（Cedi Osman）領軍，展現深厚團隊戰力，先擊敗立陶宛再大勝冰島，戰績8勝0敗率先搶下世界盃正賽門票。

分組前3能直接取得晉級門票，土耳其先鎖定1張。歐洲區J組其他賽事立陶宛以78：73險勝波士尼亞與赫塞哥維納。金塊隊球星約柯奇（Nikola Jokic）只拿8分8籃板，塞爾維亞仍以76：64擊退義大利

歐洲區J組目前土耳其8勝0敗、塞爾維亞6勝2敗、義大利5勝3敗、立陶宛4勝4敗、波士尼亞與赫塞哥維納3勝5敗、冰島3勝5敗。

歐洲區I組方面，沒有安戴托昆波（Giannis Antetokounmpo）的希臘以108：106爆冷退西班牙，喬治亞以98：90險勝葡萄牙，烏克蘭以98：89戰勝蒙特內哥羅。目前烏克蘭6勝2敗，西班牙和喬治亞5勝3敗，葡萄牙、希臘和蒙特內哥羅都是4勝4敗。

土耳其 塞爾維亞 Nikola Jokic 義大利

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