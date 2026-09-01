NBA／親眼見證1：3史詩逆轉！布朗難忘2016總冠軍賽：史上最偉大之一

NBA即將邁入81周年，其中創造不少總決賽名場面，近日布朗（Jaylen Brown）也談到「最偉大總冠軍賽」，並選擇了2016年騎士與勇士的經典大戰。

「我覺得史上最偉大的總冠軍賽之一，就是2016年總冠軍賽，當時是詹姆斯（LeBronJames）、厄文（Kyrie Irving）對上柯瑞（Stephen Curry）。但我當時就在現場。勇士的每一場主場比賽我都有去，所以那些比賽我全部都是近距離看的。」

2016年「勇騎大戰」最終一路鏖戰至第7戰，騎士更在系列賽1：3落後情況下完成史詩級逆轉，擊敗單季73勝勇士，替克里夫蘭奪下隊史首座NBA總冠軍。

被問到還有哪些總冠軍賽想親眼見證時，布朗也將目光放回曾經效力的塞爾蒂克，「還有哪一屆總冠軍賽是我一定要看的？我不知道，這是個好問題，我可能得好好想一下。或許像以前傳統的湖人對塞爾蒂克，那應該很酷。也可能是2018年總冠軍賽，親自在現場看看；或者2010年湖人對塞爾提克，可能是這類的系列賽，但我還不確定。」

有趣的是，當問題從「最想看的總冠軍賽」變成「最想與哪位歷史球星當隊友」時，布朗也沒有離開塞爾蒂克，「可能是羅素（Bill Russell）。因為他無論在球場上或球場外所代表的意義，而且他在場上也是一名贏家，所以他會是我的選擇。」