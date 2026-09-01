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NBA／談2011總冠軍賽扳倒熱火三王 基德：詹姆斯總說我們只是運氣好
2011年NBA總冠軍賽至今仍是詹姆斯（LeBron James）生涯最難忘的挫敗之一，當年率領獨行俠扳倒熱火三巨頭的基德（Jason Kidd），多年後甚至成為詹姆斯的教練。近日基德也透露，兩人共事期間偶爾還是會聊到那輪系列賽，而詹姆斯始終堅稱獨行俠當年只是「運氣好」。
現年53歲的基德日前在馬尼拉《NBA House Philippines》活動接受訪問，被問到後來加入湖人教練團、與詹姆斯並肩作戰時，有沒有曾拿2011年擊敗對方的往事來調侃他。
「只有一點點。不，我絕對不會主動提起這件事，除非我真的想把他惹毛。」
有趣的是，雖然基德不願主動踩這顆「地雷」，詹姆斯反而會聊起當年總冠軍賽，「是他自己會提起，我就讓他自己說。他會說，我們只是運氣好而已。」
面對詹姆斯如此評價，基德也沒有選擇反駁或拿冠軍結果刺激他，反而順著對方的話回答，「我就跟他說，我同意。」
2011年總冠軍賽至今仍被視為NBA史上最經典的以下剋上之一。詹姆斯當時剛與韋德（Dwyane Wade）、波許（Chris Bosh）在熱火組成三巨頭，獨行俠則以挑戰者姿態踏上總冠軍賽舞台。
最終「德國坦克」諾維茨基（Dirk Nowitzki）領軍的獨行俠以4：2扳倒熱火，拿下隊史首座NBA總冠軍。當時擔任先發控衛的基德，不僅負責組織進攻，也在防守端肩負限制詹姆斯的重要任務。
然而，身為昔日總冠軍賽場上的敵人，基德卻在2019年加入湖人且擔任助理教練，並在2020年一起幫助詹姆斯奪下NBA總冠軍。
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