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世界盃男籃／美國三節被追到5分差 詹姆斯7失誤仍戰勝哥倫比亞

聯合新聞網／ 綜合報導
美國隊後衛詹姆斯（Mike James）。圖／擷取自FIBA官網
美國隊後衛詹姆斯（Mike James）。圖／擷取自FIBA官網

2027世界盃男籃美洲區資格賽第二輪，美國男籃回主場迎戰哥倫比亞，終場以104：80拿下勝利，以7勝1敗穩居E組第1，下一輪賽事將在11月下旬進行。

比賽前2分鐘哥倫比亞還能保持領先，美國打出9：0攻勢重新掌握局勢。哥倫比亞第三節一度只差5分，不過後半段陷入得分荒，美國以22：3攻勢取得大幅領先，終場就以24分之差收下勝利。

美國前鋒史威德（Cole Swider）攻下18分，連兩場全隊最高。美國資深後衛詹姆斯（Mike James）發生7次失誤，但繳出11分9助攻5抄截的全能數據。

美國總教練史達茲（Terry Stotts）受訪時表示：「我真的很滿意球隊展現出的化學效應，尤其考量到我們一起練球不到2周。第三節尾聲我們防守提升很多，溝通也很好，稍微調整防守擋拆的方式。當我們把比分拉開時，我最滿意的就是防守表現。」

分組前3能直接晉級2027世界盃男籃賽，美洲區E組美國擊敗哥倫比亞，多明尼加以101：66戰勝智利，墨西哥以79：74擊退巴西，目前美國7勝1敗、多明尼加和巴西6勝2敗、墨西哥5勝3敗、哥倫比亞3勝5敗、智利2勝6敗。

F組方面，加拿大靠著老鷹隊亞歷山大-華克（Nickeil Alexander-Walker）和多特（Luguentz Dort）合砍51分，以97：92險勝阿根廷。烏拉圭以80：75擊退波多黎各，巴哈馬以100：82輕取巴拿馬。目前加拿大8勝0敗、烏拉圭和阿根廷6勝2敗、巴哈馬4勝4敗、波多黎各和巴拿馬2勝6敗。

詹姆斯 美國

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