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世界盃男籃／楊瀚森致勝球助中國氣走黎巴嫩！八村壘砍30分率日本虐卡達

聯合新聞網／ 綜合報導
楊瀚森。圖／擷取自FIBA官網
楊瀚森。圖／擷取自FIBA官網

2027年世界盃男籃亞洲區資格賽第二輪昨天上演中國黎巴嫩，拓荒者隊中國長人楊瀚森打進致勝球，全場拿下19分，幫助中國以89：87險勝。另外，快艇隊日本混血前鋒八村壘狂轟30分，率領日本以123：70血洗卡達

中國與黎巴嫩戰況激烈，比賽最後25秒領先6分，黎巴嫩靠著三分球、抄截和3罰全進，扳平比數。中國最後一波攻勢塞給籃框附近的楊瀚森，他不負眾望將球打進，隨後黎巴嫩最後一擊失手，讓中國帶走勝利。

楊瀚森全場9投8中，得到19分9籃板2助攻，廖三寧砍進18分，旅美前鋒王俊傑攻進11分。

八村壘。圖／擷取自FIBA官網
八村壘。圖／擷取自FIBA官網

八村壘前一戰對沙烏地阿拉伯高效率砍進29分，本場比賽持續統治亞洲賽場，15投9中，拿到30分6籃板4助攻，還有3抄截3火鍋，正負值高達+49。河村勇輝本場比賽只拿5分，但傳出10次助攻。

分組前3能直接晉級2027世界盃男籃賽，韓國以85：72擊敗沙烏地阿拉伯，目前亞洲區F組日本和黎巴嫩都是6勝2敗，中國5勝3敗、南韓和卡達4勝4敗、沙烏地阿拉伯3勝5敗。

亞洲區E組澳洲8勝0敗、紐西蘭6勝2敗、伊朗和約旦5勝3敗、菲律賓4勝4敗、敘利亞2勝6敗。下一輪賽事將在11月下旬，屆時NBA賽季已進行中，NBA球員可能無法助陣。

日本 中國 黎巴嫩 卡達 南韓 沙烏地阿拉伯 八村壘 楊瀚森 河村勇輝

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