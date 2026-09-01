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NBA／離隊揭金塊復健內幕！華森曝傷勢惡化原因：感到復出壓力

聯合新聞網／ 綜合報導
華森談到上季右大腿後側肌傷勢，透露當時曾感受球隊希望他趕在季後賽前復出的壓力。 美聯社。
華森談到上季右大腿後側肌傷勢，透露當時曾感受球隊希望他趕在季後賽前復出的壓力。 美聯社。

23歲年輕前鋒華森（Peyton Watson）在休賽季透過先簽後換加盟騎士，並簽下4年8800萬美元延長合約。他近日則談到上季右大腿後側肌傷勢的復健過程，透露當時曾感受球隊希望他趕在季後賽前復出的壓力

華森在上季迎來生涯突破，一度成為年度最佳進步球員獎項的競爭者之一，沒想到2月對尼克的比賽中遭遇右大腿後側肌二級拉傷，隨後展開漫長復健，最終又在季後賽前再次加重傷勢，提前結束球季。

回憶當時受傷的那一刻，華森坦言相當難以接受：「整個復健過程真的、真的非常艱難。很明顯，當我在紐約受傷時，那是一種令人作嘔的感覺，因為當時我有機會競爭年度最佳進步球員，還有很多其他東西，所以真的讓我很受傷。」

「復健大概進行2、3周後，我就覺得他們讓我加速得有點太快。但另一方面，我也知道自己還年輕，而且我的身體確實恢復得很快。」

華森透露，當時僅僅復健數週，他就已經重新回到場上與教練進行訓練，結果大腿後側肌再次出現異狀，「大概在大腿後側肌復健2、3周時，我已經在場上跟教練一起打球了，然後我感覺到了一點拉扯。我覺得那算是一個小小的倒退，只是當時的我並不願意接受。我記得自己感受到必須趕快回來的壓力，希望能在季後賽開始以前先打幾場比賽，讓自己熱身、找回狀態。」

然而華森最終在季後賽前再次加重大腿後側肌傷勢，也讓原本的復出計畫宣告破局。

NBA 金塊 壓力 Peyton Watson 騎士 復健 尼克

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