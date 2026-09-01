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NBA／傳湖人有意唐西奇昔日幫手 西姆斯和史密斯是交易人選

聯合新聞網／ 綜合報導
中鋒鮑威爾、唐西奇。 路透
中鋒鮑威爾、唐西奇。 路透

湖人隊休賽季大重組，目前中鋒只有凱斯勒（Walker Kessler）和魯尼（Kevon Looney），《加州郵報》記者普萊斯（Khobi Price）認為，效力獨行俠隊12年的鮑威爾（Dwight Powell）是值得湖人考慮的選項。

鮑威爾生涯出賽768場比賽，5場在塞爾蒂克隊，763場在獨行俠隊。上季出賽63場，平均得到3.3分4.1籃板。

普萊斯指出，現年35歲的鮑威爾是湖人可能簽下的球員，理查茲（Nick Richards）上周被熱火隊簽下，目前自由球員市場中鋒選項已經不多，鮑威爾曾與唐西奇（Luka Doncic）在獨行俠共度6個半賽季，一起出賽過389場。

除了鮑威爾之外，其他現實的選項還有尤班克斯（Drew Eubanks）、畢永柏（Bismack Biyombo）和普拉姆利（Mason Plumlee）。

普萊斯還提到，湖人可交易的選秀權有限，只剩2033年二輪選秀權、2031年和2032年巫師隊二輪選秀權，還有合約即將到期的肯奈特（Dalton Knecht）和哈迪（Jaden Hardy）。公鹿隊西姆斯（Jericho Sims）和公牛隊史密斯（Jalen Smith）是潛在目標。

西姆斯上季出賽67場，平均得到5.0分5.5籃板，若留在公鹿可能是第三中鋒，本季年薪280萬美元。史密斯出賽53場，平均攻下10.2分6.7籃板，三分命中率37.3%，年薪942萬美元，兩位球員都是到期合約。

湖人 獨行俠 Luka Doncic

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