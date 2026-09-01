NBA／單場14次失誤到4座總冠軍 柯瑞分享失敗：讓人看見真正的你

在成為4屆NBA總冠軍、2屆MVP以及史上最偉大射手之前，柯瑞（Stephen Curry）也曾經歷一場「夢想可能就此結束」的比賽，然而柯瑞多年後回頭看，認為那場堪稱災難的比賽，卻成人生中發生過最好的事情之一。

柯瑞日前在舊金山大學參與座談，被問到生涯中印象最深刻的「失敗」時，回憶起高中時期前往拉斯維加斯參加的一場AAU錦標賽。

當時柯瑞正處於大學招生的重要階段，一心希望獲得NCAA一級名校青睞，甚至夢想前往家鄉北卡羅來納州的杜克或北卡等籃球名校，更讓他緊張的是，那次比賽場邊坐滿各大學名帥。

「當時正處於招募階段，我一直在想辦法前往自己所能達到的最高籃球層級。拉斯維加斯有一場我參加的AAU錦標賽，那是我第一次知道所有這些教練都會坐在場邊，全都是大人物。我在北卡羅來納州長大，所以那些ACC聯盟的大人物都來了，而我給了自己太大的壓力。」

「我覺得，這就是屬於我的時刻。如果我想打高水準的一級大學籃球，我就必須把握這個周末，否則這個機會可能就會從我身邊溜走。那場比賽所有教練都在，而我卻發生了14次失誤。」

「那場比賽結束後，在我的腦海裡，我覺得自己失敗了。我沒有打出應有的表現，被那個場合壓垮了，甚至把自己逼到忘記享受比賽，沒有用自己原本熟悉的方式打球。」

然而柯瑞不知道的是，就在眾多名帥都在現場時，另一名知名度遠遠不及他們的教練，卻注意到了完全不同的東西，那個人正是戴維森學院總教練麥基洛普（Bob McKillop）。

儘管麥基洛普看見了柯瑞的14次失誤，但他真正注意的不是數據，而是柯瑞在一次又一次犯錯後的反應。

「他後來告訴我，他注意到的是即使發生那些事情，我的肢體語言沒有改變，我跟隊友說話的方式沒有改變，而且我依然會全力跑回去防守。那些東西當時完全不在我的腦海裡，就只是我打球的方式。我當時在意的只有比賽結果和數據上的失敗。」

「對他而言，那就是他隔月願意提供我獎學金的原因之一，甚至可能是最主要的原因，因為他看到了那些無形的特質。所以即使在失敗當中，你仍然有機會讓別人看見真正的你。」

「直到他把這件事情告訴我，我才真正理解這個層面的意義。一次失敗，最後竟然成為我獲得下一個層級機會的原因，所以我就抓住這個機會，一路走了下去。」

事實上，麥基洛普不僅是柯瑞的大學教練，更成為他口中的「人生導師」。即使兩人相識已久仍保持緊密聯繫，柯瑞至今仍會主動聯絡恩師，而麥基洛普也多次前往灣區探望昔日弟子。

麥基洛普過去始終強調教育的重要性，也成為柯瑞多年後完成大學學位的重要原因之一。2022年率領勇士奪下NBA總冠軍後不到2個月後，已功成名就的柯瑞也回到戴維森完成學業，正式取得社會學學位。