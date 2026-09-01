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NBA／頂薪擺眼前先等等！ 柯瑞強調不急續約 讓勇士明夏再獵大咖

聯合新聞網／ 綜合報導
柯瑞未立刻簽下延長合約，原因並非雙方有動搖，而是為了讓勇士明年夏天擁有更大的操作空間。 美聯社
柯瑞未立刻簽下延長合約，原因並非雙方有動搖，而是為了讓勇士明年夏天擁有更大的操作空間。 美聯社

儘管勇士球星柯瑞Stephen Curry）正式取得與勇士2年1.367億美元的頂薪延長合約資格，然而他未必會立刻簽下，原因並非雙方對未來有動搖，則是為了讓勇士明年夏天擁有更大的操作空間。

柯瑞日前接受《NBC Sports Bay Area》專訪時，再次把話說得非常清楚，強調目前並不急著處理續約，「合約以及續約的事情，到了適當的時候自然就會發生。我們不會讓這件事情干擾新賽季的準備，而且我們回歸的這支球隊，彼此之間已經非常熟悉。」

「續約的事情，我們會在適當的時候處理。但我已經準備好迎接第18個賽季。想到已經打了這麼久真的有點瘋狂，而我依然想維持非常高的競技水準，幫助我們贏球，並且做好自己的工作。」

事實上，從勇士的薪資操作角度來看，等待到明年夏天可能反而更有利，因為柯瑞、巴特勒（Jimmy Butler）與格林（Draymond Green）都將進入現有合約最後一年，3人新賽季薪資合計高達1.47億美元，一旦這些合約在明年夏天到期，勇士帳面上將有機會騰出大量薪資空間，無論追逐自由市場大咖或重新調整陣容，都能獲得遠比現在更大的彈性。

尤其勇士今夏曾試圖角逐詹姆斯（LeBron James）卻無功而返，若希望明年再次鎖定重量級球星，柯瑞延後簽約反而可能成為球團布局的一部分。

現年38歲的柯瑞目前合約將持續至2026-27賽季，年薪高達6260萬美元，以平均年薪計算仍是聯盟最高薪球員。由於NBA「38歲條款」限制，柯瑞現階段最多只能讓合約延伸至未來3個賽季，因此目前能夠簽下的最大延長合約為2年1.367億美元。

此外，即使柯瑞年滿38歲，場上的表現卻沒有出現明顯衰退。上季他仍能繳出場均26.6分，是個人生涯第5高紀錄，另繳出3.6籃板與4.7助攻，投籃命中率46.8%、三分命中率39.3%，並第12度入選明星賽。

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