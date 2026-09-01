NBA／親口承諾「一人一城」 柯瑞確定將終身披勇士戰袍

隨著勇士傳奇球星柯瑞（Stephen Curry）正式取得頂薪延長合約的資格，他近日再次明確表態，自己沒有離開灣區的打算，更有信心能夠穿著勇士球衣直到退休，朝著「一人一城」的結局前進。

柯瑞日前在《Palo Alto Hills Golf & Country Club》參加慈善高球活動，並接受《NBC Sports Bay Area》專訪時，雖然沒有把心思放在合約談判上，但談到自己的未來，「毫無疑問，我希望在這裡度過職業生涯剩下的所有時間，而且我非常確定這件事會發生。」

上季柯瑞深受傷勢影響，整季僅出賽43場是生涯第3少，僅高於2019-20賽季的5場以及2011-12賽季的26場，因為未達出賽場次門檻，也無緣角逐年度獎項。

尤其受到「跑者膝」傷勢困擾，柯瑞曾連續超過2個月只能坐在場邊。經歷漫長休賽季休養後，距離訓練營剩下約4週，柯瑞已經重新做好準備，「目標始終沒有改變。希望我們能保持健康，至少得到一個機會，真正看看我們到底能做到什麼，我自己也是如此，畢竟去年缺席了太多比賽。」

此外，當天柯瑞真正關注的並不是上億美元合約，而是已舉辦至第7屆的《Workday Charity Classic》，勇士總管鄧利維（Mike Dunleavy）、籃球營運執行副總裁拉卡布（Kirk Lacob）也都現身活動，而活動收益將投入柯瑞與妻子艾莎（Ayesha Curry）共同成立的《Eat. Learn. Play.》基金會，持續幫助奧克蘭當地孩童。

對於丈夫即將展開生涯第18季，艾莎同樣認為柯瑞遠遠還沒準備停下腳步，「當然。柯瑞永遠都是房間裡最努力的那個人，他沒有休息日。從上個賽季結束到現在，他從來沒有停下來過。他已經準備好了。我認為接下來幾年，我們會看到一些很有趣的驚喜。」