快訊

五熊被爆教會享特權 教友連按「表情符號」都要被警告

獨／蔣萬安敲定登記參選日 12日也要「藍白合」有望合體黃國昌

公主遊輪退出=不能搭了？鑽石公主號9月仍靠基隆 3大郵輪替代航線一次看

聽新聞
0:00 / 0:00

NBA／拚5面奧運金牌還不夠！KD曝退休夢：想當美國隊總管

聯合新聞網／ 綜合報導
杜蘭特透露希望有天能親手組建「夢幻隊」，並擔任美國隊總管。 聯合報系資料照
杜蘭特透露希望有天能親手組建「夢幻隊」，並擔任美國隊總管。 聯合報系資料照

握有4枚奧運金牌的火箭球星杜蘭特Kevin Durant），繼今年2月表態有意願參加兩年後的洛杉磯奧運後，近日更透露希望有天能親手組建「夢幻隊」並擔任美國隊總管。

杜蘭特在自己共同創辦的《Boardroom》節目中談到退休規劃，說出自己一直想完成的夢想，「我的主要目標之一，就是未來某一屆奧運擔任美國隊總管。我想做一次這份工作。」

事實上，今年2月杜蘭特就曾表示，若競技水準允許，他將參加洛杉磯奧運力拚生涯第5面金牌，「儘管媒體都這麼認為，但我不知道『最後一舞』的說法是從哪來的，我從來沒有說過我不打，是詹姆斯LeBron James）說他不打，但你們從沒有聽到我和柯瑞Stephen Curry）有過這種說法。當然，我肯定是想打，但必須保持最佳狀態，不是期待做些什麼，只是想上場有所作為，讓所有人都希望能把我選進那支球隊。」

「我不喜歡那些關於美國和歐洲球風的差異討論，聽到很多人說AAU正在摧毀籃球，歐洲人那套做得更好，美國人做得不好，這全都是胡扯。我一眼就能看穿他們的弦外之音，這只是在攻擊非裔美國人掌控這項運動，很多人都說『法國隊將帶給我們大麻煩』，真的是這樣嗎？我們把他們揍得落花流水。」

此外，杜蘭特已是美國奧運籃球史上的紀錄製造機，不僅拿下史無前例的4面奧運男籃金牌，同時累積518分，更是美國籃球史上不分男女的奧運得分王。

從2012年倫敦、2016年里約到2021年東京奧運，杜蘭特都是美國隊陣中場均得分最高的球員；到了2024年巴黎奧運，他的得分則僅次於柯瑞與詹姆斯，排名隊內第3。

目前，美國籃協總經理則是希爾（Grant Hill），他自2021年起接下這項工作。

NBA 柯瑞 奧運 杜蘭特 Kevin Durant 詹姆斯 LeBron James 美國隊 Stephen Curry

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

相關新聞

NBA／親口承諾「一人一城」柯瑞確定將終身披勇士戰袍

隨著勇士傳奇球星柯瑞（Stephen Curry）正式取得頂薪延長合約的資格，他近日再次明確表態，自己沒有離開灣區的打算，更有信心能夠穿著勇士球衣直到退休，朝著「一人一城」的結局前進。

NBA／頂薪擺眼前先等等！ 柯瑞強調不急續約 讓勇士明夏再獵大咖

儘管勇士球星柯瑞（Stephen Curry）正式取得與勇士2年1.367億美元的頂薪延長合約資格，然而他未必會立刻簽下，原因並非雙方有動搖，而是為了讓勇士明年夏天擁有更大的操作空間。

NBA／拚5面奧運金牌還不夠！KD曝退休夢：想當美國隊總管

握有4枚奧運金牌的火箭球星杜蘭特（Kevin Durant），繼今年2月表態有意願參加兩年後的洛杉磯奧運後，近日更透露希望有天能親手組建「夢幻隊」並擔任美國隊總管。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。