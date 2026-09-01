NBA／拚5面奧運金牌還不夠！KD曝退休夢：想當美國隊總管

握有4枚奧運金牌的火箭球星杜蘭特（Kevin Durant），繼今年2月表態有意願參加兩年後的洛杉磯奧運後，近日更透露希望有天能親手組建「夢幻隊」並擔任美國隊總管。

杜蘭特在自己共同創辦的《Boardroom》節目中談到退休規劃，說出自己一直想完成的夢想，「我的主要目標之一，就是未來某一屆奧運擔任美國隊總管。我想做一次這份工作。」

事實上，今年2月杜蘭特就曾表示，若競技水準允許，他將參加洛杉磯奧運力拚生涯第5面金牌，「儘管媒體都這麼認為，但我不知道『最後一舞』的說法是從哪來的，我從來沒有說過我不打，是詹姆斯（LeBron James）說他不打，但你們從沒有聽到我和柯瑞（Stephen Curry）有過這種說法。當然，我肯定是想打，但必須保持最佳狀態，不是期待做些什麼，只是想上場有所作為，讓所有人都希望能把我選進那支球隊。」

「我不喜歡那些關於美國和歐洲球風的差異討論，聽到很多人說AAU正在摧毀籃球，歐洲人那套做得更好，美國人做得不好，這全都是胡扯。我一眼就能看穿他們的弦外之音，這只是在攻擊非裔美國人掌控這項運動，很多人都說『法國隊將帶給我們大麻煩』，真的是這樣嗎？我們把他們揍得落花流水。」

此外，杜蘭特已是美國奧運籃球史上的紀錄製造機，不僅拿下史無前例的4面奧運男籃金牌，同時累積518分，更是美國籃球史上不分男女的奧運得分王。

從2012年倫敦、2016年里約到2021年東京奧運，杜蘭特都是美國隊陣中場均得分最高的球員；到了2024年巴黎奧運，他的得分則僅次於柯瑞與詹姆斯，排名隊內第3。

目前，美國籃協總經理則是希爾（Grant Hill），他自2021年起接下這項工作。