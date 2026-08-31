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NBA／灰狼大補強全力挑戰馬刺雷霆 少主愛德華也很滿意

聯合新聞網／ 綜合外電報導
愛德華將迎接一個嶄新的灰狼陣容。 路透社
愛德華將迎接一個嶄新的灰狼陣容。 路透社

灰狼今年夏天成為NBA休賽季最忙碌的球隊之一，雖然未能在詹姆斯（LeBron James）爭奪戰中勝出，但球團仍完成多項重要補強，包括交易來小鮑爾（LaMelo Ball）、簽下在歐洲籃球聯賽首秀表現出色的萊爾斯（Trey Lyles）、續留上季季後賽表現亮眼的多森姆（Ayo Dosunmu），並成功招募自由市場最受關注球員之一的庫明加（Jonathan Kuminga）加盟。

儘管灰狼也在交易中失去里德（Naz Reid）與藍道（Julius Randle），但根據《ESPN》記者溫德霍斯特（Brian Windhorst）在節目中透露，灰狼球星愛德華（Anthony Edwards）對球隊今夏操作相當滿意。

溫德霍斯特表示：「Ant對灰狼的休賽季非常滿意。球隊去補進小鮑爾，又完成庫明加這筆操作。」

他進一步指出，如果愛德華的續約時機剛好落在現在，或許他會因為球隊這些補強而更有意願立刻簽下延長合約。溫德霍斯特說：「如果愛德華現在要談續約，也許他會因為這些操作感到興奮到願意簽下來，也許他認為小鮑爾會是完美搭配。」

灰狼過去幾季一直是西區最具競爭力的球隊之一，曾在2023-24年與2024-25年連續闖進西區決賽，但兩次都未能更進一步。上季灰狼則在西區第二輪遭遇年輕馬刺，最終遭到淘汰，而馬刺隨後一路打進總冠軍賽。

近幾年灰狼一直給人只差一、兩步就能闖進總冠軍賽，甚至挑戰總冠軍的感覺。球隊最明顯的缺口之一，就是在愛德華身邊補上一名真正具備組織能力的控球後衛。如今灰狼交易來小鮑爾，正好補上這塊拼圖。小鮑爾上季平均送出7.1次助攻，具備推進節奏、創造機會與帶動隊友的能力，有望減輕愛德華長期承擔的持球壓力。

除了小鮑爾，庫明加的加盟也讓灰狼陣容更具運動能力與防守彈性。庫明加過去被視為高天賦側翼，具備防守多個位置與轉換快攻衝擊力，若能在灰狼體系中找到穩定定位，將能提升球隊側翼深度，也讓教練團在季後賽面對不同對手時有更多調度選擇。

對愛德華而言，灰狼今夏的補強方向相當明確，就是圍繞他打造更完整的爭冠陣容。小鮑爾提供控場與傳球，庫明加帶來防守與側翼活力，多森姆延續季後賽亮眼表現，萊爾斯則增加前場經驗與空間能力。即使失去里德與藍道，灰狼仍透過不同方式調整陣容結構，試圖讓球隊更適合季後賽高強度對抗。

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