NBA／結束法國男籃資格賽行程 溫班亞瑪重返馬刺備戰新賽季

溫班亞瑪（Victor Wembanyama）在代表法國隊出征世界盃資格賽之後，接下來將把重心重新轉回馬刺。他坦言，自己已經迫不及待想回到球隊，繼續為新賽季做好準備。

「這不會改變一件事，那就是我仍然非常期待回到聖安東尼奧，重新投入訓練。說到努力工作，沒有任何地方像那裡一樣。」溫班亞瑪接受《L'Equipe》訪問時表示。

在溫班亞瑪的帶領下，法國隊順利在這個階段連續擊敗斯洛維尼亞和瑞典，目前戰績7勝1敗，穩居L組第一；法國男籃之後的比賽將要等到11月和明年2月，雖然NBA球員礙於賽季期間無法回鍋助拳，但法國憑藉深厚戰力依然很有機會以分組龍頭之姿取得世界盃門票。

溫班亞瑪上季與馬刺寫下歷史，帶領球隊一路闖進總冠軍賽，雖然最終未能完成奪冠目標，但對這支年輕球隊來說，已經是巨大突破。

馬刺休賽季也針對新一季進行多項補強與續留操作，希望在下季捲土重來。球隊補進經驗豐富的老將哈里斯（Tobias Harris），為年輕陣容增添穩定火力與老將經驗。

此外，馬刺也留住多名關鍵拼圖，包括重新簽下巴恩斯（Harrison Barnes）等，也提前與年輕側翼夏帕尼（Julian Champagnie）完成續約，持續鞏固輪替深度。

不過，馬刺今夏最重要的操作仍來自溫班亞瑪本人。他與球隊完成5年2億5230萬美元的新秀頂薪延長合約，但據報導，他並未追求能拿到的最高總額，等於最多讓出約5000萬美元空間，幫助馬刺未來保持薪資彈性。這項以團隊為優先的決定，也被視為他希望長期爭冠的重要訊號。

對馬刺而言，溫班亞瑪不只是球隊門面，更是整個爭冠藍圖的核心。上季闖進總冠軍賽後，聖安東尼奧已經證明自己具備與聯盟頂級強隊競爭的能力；如今休賽季補進哈里斯，續留多名輪替戰力，再加上溫班亞瑪延續國際賽高昂狀態，馬刺新賽季依然會是全聯盟最受矚目的球隊之一。