NBA／布朗深情告別波士頓 帶冠軍獎盃現身感謝球迷：我愛你們

布朗（Jaylen Brown）今夏被塞爾蒂克交易到76人，這筆突如其來的重磅轉隊案可說是震撼全聯盟，不過即使即將展開職業生涯新篇章，布朗對波士頓這座城市仍沒有怨懟，反而在自己的告別活動中，向一路支持他的球迷與社區人士送上深情感謝。

布朗周日在波士頓舉辦「741 Frequency Fest」，這場對外開放的街區派對，被視為他以塞爾蒂克球員身分向這座城市正式道謝與告別的活動。現場有許多波士頓市民到場支持，布朗也在活動中情緒激動，向所有陪伴他走過綠衫軍歲月的人表達感謝。

「我不知道該說什麼。當我來到這座城市時，我曾說過我會為這座城市上戰場。我在這裡遇到非常多很棒的人，有些人在社區裡幫助我，有些人在我的旅程中激勵我，也有些人在我甚至不支持自己的時候，依然支持著我。」布朗說。

他接著表示：「我只想說，謝謝波士頓，謝謝這座城市，我愛你們。」

布朗現身活動時，還帶著東區決賽MVP獎盃、NBA總冠軍賽MVP獎盃，以及象徵總冠軍榮耀的歐布萊恩冠軍盃（Larry O'Brien Trophy）。這些獎盃也見證他在2024年帶領塞爾蒂克奪下NBA總冠軍時，扮演球隊核心人物的歷史地位。

布朗今年休賽季在一筆被形容為NBA史上最震撼交易之一的操作中，被送往76人。塞爾蒂克則換回喬治（Paul George）、2028年首輪選秀權（附帶對波士頓有利的互換權）、2031年無保護首輪選秀權，以及2個未來次輪選秀權。

對布朗而言，這筆交易來得相當突然。他過去多次坦言，自己對被交易感到措手不及，尤其前一個賽季才剛打出生涯最佳表現，平均攻下28.7分、6.9籃板、5.1助攻，帶領塞爾蒂克拿下56勝，依然是球隊最重要的領袖之一。

布朗在2016年選秀會以探花身分被塞爾蒂克選中，從年輕潛力股一路成長為年度最佳陣容等級球星，也陪伴波士頓走過重建、爭冠與最終登頂的完整歷程。如今他離開塞爾蒂克，轉往76人與詹姆斯（LeBron James）、安比德（Joel Embiid）、馬克西（Tyrese Maxey）以及埃奇庫姆（VJ Edgecombe）並肩作戰，費城也因此組成新賽季最受矚目的豪華爭冠陣容之一。

儘管轉隊過程充滿震撼與不捨，布朗仍選擇用公開活動與波士頓好好道別。從帶著3座重要獎盃現身，到親口說出「我愛你們」，這場「741 Frequency Fest」不只是告別派對，也像是布朗與塞爾蒂克球迷之間一段冠軍記憶的最後致意。