NBA／湖人無緣得到庫明加 傳金塊奪冠功臣成下一個補強目標

隨著庫明加（Jonathan Kuminga）決定加盟灰狼，湖人在自由市場上的補強方向可能轉向更具經驗的側翼球員，其中曾幫助金塊在2023年奪冠的布朗（Bruce Brown）再次成為潛在人選。

根據記者費雪（Jake Fischer）報導，布朗仍在湖人關注名單中。湖人過去就曾對他展現高度興趣，早在2023年自由市場期間，在溜馬提出2年4000萬美元的合約報價前，湖人就曾認真追求布朗。如今布朗依然是完全自由球員，若最終可能以老將底薪加盟，他將成為湖人相當具吸引力且負擔較低的補強目標。

對湖人而言，布朗的價值在於他能提供爭冠球隊需要的後場與側翼經驗。相較於年輕且仍需要大量球權與培養空間的庫明加，布朗更像是一名即插即用的成熟拼圖，能在防守、轉換進攻、無球跑動與板凳組織上提供穩定支援。

奪冠後離開的布朗，又在2025-26年賽季重返金塊，他在例行賽82場全勤出賽，其中4場先發，平均上場24.4分鐘，繳出7.9分、3.9籃板、2.1助攻、1.0抄截，投籃命中率47.5%，三分命中率38.5%。雖然他每場三分出手僅1.8次，但外線命中率是生涯較佳表現之一，也讓他具備一定拉開空間能力。

2018年選秀第二輪出身的布朗至今已征戰8個賽季，生涯例行賽累積539場出賽，平均可拿8.7分、4.2籃板、2.4助攻，投籃命中率47.6%。2022-23賽季，他平均攻下11.5分、4.1籃板、3.4助攻，成為丹佛隊史首冠功臣之一。