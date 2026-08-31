世界盃男籃／德國隊長施羅德關鍵罰球定勝負 終結波蘭不敗金身

世界盃衛冕冠軍德國男籃在2027年歐洲區資格賽客場面對原本保持不敗的波蘭，雙方一路激戰到延長賽最後階段，最終德國靠著隊長施羅德（Dennis Schroder）終場前17秒兩罰俱中，以96：94險勝波蘭，不只終結對手資格賽7連勝，也讓K組晉級形勢更加白熱化。

這場比賽充滿高張力，波蘭在主場球迷助威下力拚延續不敗氣勢，德國則展現衛冕世界冠軍的沉穩與執行力。比賽打完正規時間仍未分出勝負，進入延長賽後仍拉鋸到最後一刻。

延長賽剩下17秒時，雙方戰成94：94平手，施羅德站上罰球線，冷靜命中兩罰，幫助德國取得96：94領先。波蘭最後仍有機會回應，但未能把握，最終主場吞下本屆資格賽首敗。

今夏轉戰黃蜂的德國隊長施羅德，再次於關鍵時刻展現大賽經驗，此役上場31分鐘，攻下18分、5助攻、2籃板，成為德國能在客場壓制波蘭氣勢的關鍵人物。

德國此役除了施羅德外，蒂曼（Johannes Thiemann）也有亮眼表現，攻下14分、12籃板，繳出雙十數據；洛爾（Maodo Lo）貢獻13分、5籃板、4助攻；邦加（Isaac Bonga）則拿下10分、4籃板、4助攻、5抄截。

波蘭仍以得分之鑰波尼特卡（Mateusz Ponitka）表現最佳，攻下20分、8籃板、5助攻，帶領球隊一路緊咬比分，甚至差點把比賽拖進第2個延長賽。只可惜最後關鍵回合未能成功反擊，讓波蘭錯失提前把晉級慶祝氣氛推向高潮的機會。

波蘭此戰前在資格賽保持7戰全勝，氣勢正旺，但敗給德國後戰績變成7勝1敗。德國則同樣提升到7勝1敗，克羅埃西亞也在擊敗荷蘭後來到7勝1敗，3隊在K組形成並列領先集團，與後方球隊逐漸拉開差距。

依照賽制，歐洲區各組前3名將取得2027年卡達世界盃門票，因此德國、波蘭與克羅埃西亞目前都處於相當有利的位置。

這場結果也讓歐洲區不敗球隊只剩土耳其。土耳其接下來若能繼續贏球，將有機會朝罕見的12勝0敗完美資格賽戰績推進。