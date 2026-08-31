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世界盃男籃／溫班亞瑪帶動瘋狂一波流 瑞典14750人見證險爆冷贏法國

聯合新聞網／ 綜合外電報導
溫班亞瑪末段攻守主宰比賽，帶動法國隊殺出一波20：4瘋狂攻勢，有驚無險拿下勝利。 法新社
溫班亞瑪末段攻守主宰比賽，帶動法國隊殺出一波20：4瘋狂攻勢，有驚無險拿下勝利。 法新社

法國男籃在世界盃歐洲區資格賽客場作戰遭遇瑞典的強力挑戰，甚至進入第四節最後5分鐘還以64：65落後，但靠著溫班亞瑪（Victor Wembanyama）末段攻守主宰比賽，法國隊殺出一波20：4瘋狂攻勢，有驚無險地以84比69拿下勝利，將小組戰績推進到7勝1敗，穩居L組第一。

這場比賽吸引14750名球迷進場，創下瑞典籃球國家隊主場觀眾人數新紀錄，同時也排在FIBA世界盃歐洲區資格賽史上第5高觀眾人數。

歐洲區預選賽前5多進場人數。圖截自FIBA官網
歐洲區預選賽前5多進場人數。圖截自FIBA官網

滿場瑞典球迷原本有機會見證主隊爆冷，因為瑞典整場比賽都努力用身體對抗限制溫班亞瑪，盡可能讓「斑馬」難以拿到球權，整場比賽出現15次領先互換與7次平手。

不過，瑞典的防守努力最後仍被溫班亞瑪用極高效率擊潰。雖然他只出手7次，卻只失手1球，繳出18分、8籃板、3阻攻、2助攻、1抄截的數據。

勝負關鍵出現在最後3分半鐘左右。當瑞典仍試圖咬住比分時，溫班亞瑪投進全場唯一一記三分球，幫助法國取得3個球權差距。這球搭配他隨後在防守端連續送出關鍵阻攻，瞬間讓主場近1萬5000名瑞典球迷安靜下來，也讓瑞典原本可能爆冷的氣勢被徹底澆熄。

法國此役除了溫班亞瑪外，雷諾（Maxime Raynaud）與史特拉澤爾（Matthew Strazel）各攻下13分，霍爾德（Jaylen Hoard）則以5投4中拿下10分。至於中鋒戈貝爾（Rudy Gobert）則是未上場。

瑞典方面，效力熱火的拉爾森（Pelle Larsson）上場34分鐘攻下全場最高23分，其中16罰13中，帶給法國隊莫大威脅。瑞典目前戰績來到4勝4敗，仍面臨晉級難關。

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