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NBA／里拉德復出倒數？練投1168次命中1100球 手感超驚人

聯合新聞網／ 綜合外電報導
里拉德上季還贏得三分球大賽冠軍。 路透社
里拉德上季還贏得三分球大賽冠軍。 路透社

36歲的拓荒者球星里拉德（Damian Lillard）雖然遭遇左腳阿基里斯腱斷裂重傷，但他仍在訓練場上全力備戰，休賽季期間陸續透過訓練影片展現狀態，為2026-27年賽季復出增添更多想像空間。

里拉德近日在個人Instagram分享最新訓練內容，透露自己在一次投籃訓練中出手1168次，命中其中1100球，命中率高達94.2%，展現驚人手感與備戰態度。對於即將迎接里拉德回歸的拓荒者來說，這不只是老將調整狀態的訊號，也代表球隊新賽季後場火力有望大幅升級。

拓荒者上季已展現明顯進步，5年來首次打進季後賽。阿夫迪賈（Deni Avdija）生涯首度入選明星賽，波特蘭年輕核心逐漸成形。隨後休賽季又透過交易補進莫蘭特（Ja Morant），新陣容令外界耳目一新。

里拉德上次出賽是在2024-25年賽季效力密爾瓦基期間，當時他平均攻下24.9分、7.1助攻、1.2抄截，第9度入選明星賽。之後他遭遇重傷被迫賽季報銷，但最終仍與拓荒者簽下3年4160萬美元合約，正式回到生涯起點波特蘭。

同一年，拓荒者也從波士頓交易來哈勒戴（Jrue Holiday）。哈勒戴的到來，讓拓荒者後場多了一名冠軍級防守者與老將領袖，也為里拉德回歸前的球隊文化建立帶來幫助。

哈勒戴日前接受《ClutchPoints》專訪時，也談到自己與里拉德多年來的關係。他表示：「我們曾一起打過奧運。我以前也是adidas旗下球員，所以我們也因為這些事情有過合作。我認識他很久了。」

哈勒戴也強調，即使里拉德目前仍在場邊等待復出，他對球隊的幫助仍非常重要。他說：「他的比賽知識、他經歷過的一切，甚至他在不能上場時傳遞給我和其他隊友的東西，都是無價的。」

對拓荒者而言，里拉德不只是回歸的隊史球星，更是能在場上與場下帶動球隊的核心人物。上季球隊已經重返季後賽，新賽季又迎來里拉德、莫蘭特與哈勒戴等後場資源，搭配阿夫迪賈等年輕鋒線的成長，波特蘭陣容深度與星度都比過去更加完整。

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