NBA／4億分之1機率！KCP才剛搬到費城 豪宅慘遭雷擊水淹

凱威爾波普（Kentavious Caldwell-Pope）才剛搬到費城，就遇上相當驚險的意外。根據凱威爾波普妻子麥肯齊（McKenzie）在TikTok分享的影片，夫妻倆位於費城的新頂樓公寓在入住第一天就遭雷擊，導致天花板噴出異物、水流大量灌入屋內，電梯也因此故障，她最後被迫走下14層樓逃生。

麥肯齊在影片中說：「各位，這是我們在費城的第一天，結果我們的公寓被雷打中了。我現在人在飯店，因為我已經無家可歸了。」她隨後還原整起事件經過，透露自己前一天才飛抵費城，早上約10點抵達新住處，而搬家公司大約早上9點就已經開始把物品搬進公寓。

她表示，自己到場後與搬家協調人員會合，一切原本都很順利，甚至才剛簽完租約、進屋不到30分鐘，就突然聽到一聲人生中聽過最大聲的巨響。

麥肯齊說：「我們在頂樓，是最高樓層。我聽到超級大一聲，接著天花板突然開始有東西噴出來，水也開始不斷灌進來、倒進來。」

她也在影片中展示公寓內大量漏水的畫面。麥肯齊形容，現場所有人都開始尖叫，大家立刻意識到必須趕快離開。她說，在他們逃出前，屋內水深可能已經有2到3英寸（約5.1至7.6公分），狀況相當混亂。

麥肯齊回憶：「我們就說，『我們得走了。』所以我們只抓了貴重物品就趕快離開。結果出去後，電梯那邊也有水流出來，所有電梯都壞了，所以我們只能爬下14層樓，到安全的地方。」

不過，麥肯齊透露，公寓櫃台一開始並不相信她的說法，甚至一度認為可能只是灑水系統誤觸。但當時協助搬家的工人，以及現場電工後來都證實情況不尋常。

麥肯齊說：「大家一開始都否認我聽到的東西，結果電工後來說，『對，你們這裡被雷擊了，而且像這樣直接擊中一個單位的機率是4億分之1。』什麼？」

從她分享的影片來看，當時屋內人員最終都安全撤離，並未傳出有人受傷。雖然這場突如其來的雷擊讓凱威爾波普一家剛搬家就被迫暫住飯店，但麥肯齊仍不忘用幽默語氣化解驚魂，她笑稱，這件事唯一的好消息，可能是自己因此證明擁有超能力。

她說：「這件事唯一的好處就是，我可能有超能力，因為我們那個單位被雷擊中的方式真的太誇張了。」

凱威爾波普今年加入76人，原本準備在費城展開職業生涯新篇章，沒想到新生活第一天就碰上罕見意外。對這位老將後衛與家人來說，幸好所有人平安無事，接下來也只能等待住處修復，重新安頓費城生活。