NBA／質疑詹皇轉戰76人爭冠撿現成 傑克森直言「該讓騎士再次偉大」

傑克森（Stephen Jackson）與巴恩斯（Matt Barnes）兩位NBA悍將近日在節目《ALL THE SMOKE》中，談到詹姆斯（LeBron James）轉戰費城76人的決定。傑克森坦言，自己對詹姆斯選擇費城感到意外，認為加盟一支已具備爭冠條件的球隊，可能會對詹姆斯的歷史定位帶來負面影響。

傑克森表示：「我想過他可能去世界上任何地方，但就是沒想到費城。我原本以為他會去一個自己熟悉的地方，甚至回到克里夫蘭。對我來說，那才是最合理的選擇。」

他認為，外界長年討論詹姆斯、喬丹（Michael Jordan）與布萊恩（Kobe Bryant）之間的歷史地位比較，如果詹姆斯仍在意這段「GOAT」討論，那麼回到克里夫蘭才是最能延續這項辯論的路線。

傑克森說：「你聽到所有關於史上最佳球員的討論，把他拿來和喬丹、布萊恩比較。如果他有在想這件事，雖然他可能從來沒有想過，但對我來說，克里夫蘭是唯一合理的選擇，能讓他繼續留在那個討論裡。」

傑克森進一步解釋，若詹姆斯回到家鄉球隊騎士，帶領現有陣容再替克里夫蘭拿下一座總冠軍，歷史意義會遠比加盟其他已經準備好爭冠的球隊更大。

他表示：「你回到家鄉，帶著那支球隊再拿一冠。我認為，這比和任何一支已經打造好、準備爭冠的球隊一起拿冠軍都更重要。」

傑克森也直言，如果詹姆斯仍自認是聯盟最佳球員，那麼加入一支已經具備冠軍實力的球隊，並不符合他心中「最佳球員挑戰自己」的標準。

「你是聯盟最好的球員，至少你自己是這樣說的。所以去一支已經準備好爭冠的球隊，對我來說，這不太像是聯盟最佳球員在挑戰自己。」

相較之下，巴恩斯則認為，如果詹姆斯最重視的是贏球，那麼76人或灰狼確實都是合理選項。

巴恩斯表示：「我覺得這是一個他認為自己可以贏得總冠軍的決定。我也覺得，如果他去明尼蘇達，撇開那裡是明尼蘇達不談，他如果轉到4號位，其實也可能是一個很棒的局面。」

除了詹姆斯加盟76人，巴恩斯也談到布朗（Jaylen Brown）被交易到費城一事。他對外界與媒體處理布朗離開波士頓的方式相當不滿，認為部分報導與匿名消息來源，對布朗造成不必要的負面聲浪。

巴恩斯說：「我真的不喜歡媒體把那件事扭曲成那樣，還試圖對布朗做出很多人身攻擊。」

他替布朗抱不平，強調布朗上季仍是聯盟頂級球員之一，不只入選年度最佳第二隊，甚至在他看來應該有資格進入年度最佳第一隊，他進入年度MVP票選討論，更在整個賽季扛起塞爾蒂克。

「這傢伙整年都扛著波士頓前進。當然，他們比預期更早出局，但媒體和那些沒種具名的匿名消息來源介入了整個情況。我認為外部雜音變得太大，最後球隊才決定沒有布朗會更好。」巴恩斯表示。