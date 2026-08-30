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NBA／續約仍喬不定！活塞不願放走杜倫 表態「想先簽後換免談」

聯合新聞網／ 綜合外電報導
杜倫。 美聯社
杜倫。 美聯社

底特律活塞與受限自由球員杜倫（Jalen Duren）的續約談判仍未完成，但球隊態度相當強硬，就是不打算讓這名22歲中鋒離開。

根據《ESPN》記者麥克馬洪（Tim MacMahon）在節目中透露，活塞已經告知其他有意透過先簽後換追求杜倫的球隊，他們沒有任何協助杜倫離開底特律的打算。

麥克馬洪表示：「目前唯一仍未解決的受限自由球員情況，就是杜倫。活塞絕對、完全、百分之百打算留下他，而且已經非常清楚告訴任何想透過先簽後換追求他的球隊，你們是在浪費時間。」

在華森（Peyton Watson）透過先簽後換，從金塊轉往騎士後，杜倫已成為市場上最後一名尚未解決合約問題的受限自由球員。另一方面，洛杉磯快艇也已經撤回對馬瑟倫（Bennedict Mathurin）的合格報價，讓他得以與鵜鶘簽約，也讓今年受限自由球員市場的焦點基本上全集中到杜倫身上。

不過，活塞與杜倫之間的續約談判據傳仍有明顯落差。杜倫在2025-26年賽季入選年度最佳陣容，因此具備簽下最高可達薪資上限30%頂薪合約的資格。據了解，杜倫並未要求完整30%頂薪，但希望新約起薪能落在薪資上限25%左右，換算起薪將略高於4100萬美元。

相較之下，活塞目前提出的合約起薪據傳接近3000萬美元，雙方在起薪金額上仍有超過1000萬美元差距，這也成為談判遲遲未能完成的主因。

杜倫是活塞近年重建計畫中的重要內線拼圖，即便上季季後賽表現令人大失所望，然而對活塞而言，以康寧漢（Cade Cunningham）為球隊門面，搭配杜倫擔任禁區核心，將會是未來藍圖的重要擘劃，因此即使雙方仍在薪資數字上拉鋸，球團仍不願讓其他球隊介入，更不打算開啟任何可能讓他離隊的交易討論。

活塞強硬拒絕先簽後換，也讓杜倫接下來的選項變得更加明確，要嘛與球隊完成長約續約，要嘛接受合格報價，明年再尋求成為完全自由球員。

不過，若從活塞目前釋出的訊號來看，球團仍希望最終與杜倫找到折衷方案，只是這場續約拉鋸戰恐怕還需要更多時間才能落幕。

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