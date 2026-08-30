NBA／庫明加拒絕湖人等隊更高報價 經紀人曝愛德華招募是關鍵

庫明加（Jonathan Kuminga）今夏選擇加盟明尼蘇達灰狼，而不是接受其他球隊更高報價，關鍵原因並非金錢，而是他相信灰狼提供了最適合自己的籃球環境。

根據經紀人透納（Aaron Turner）透露，灰狼球星愛德華（Anthony Edwards）在招募過程中扮演重要角色，也讓庫明加最終決定前往明尼蘇達。

透納接受訪問時表示，愛德華非常積極參與招募庫明加。他說：「Ant在招募他時非常主動。有一件事是，他把訊息集中在『我們在這裡會真正防守』。大家都在看進攻端，但JK和我更看重防守端。」

庫明加與灰狼達成2年1200萬美元合約，其中包含2027-28年賽季為球員選項，讓他最快可在明年夏天重新投入自由市場。據報導，庫明加為了加盟灰狼，拒絕了湖人、拓荒者與公牛提出的更高報價。

透納指出，庫明加這次做決定時，真正優先考量的是籃球定位，而不是薪資高低。他回憶：「我們這周坐在球館裡，我問他，哪裡是最好的籃球環境？他說明尼蘇達。那其他事情就都不重要了。既然如此，為什麼還要去別的地方？」

愛德華的招募說詞也讓庫明加深受觸動。透納表示：「Ant能用世界上很少有人能做到的方式理解JK。他對JK說『我知道你能做什麼』，這句話對他意義很大。」

除了愛德華的積極招募，庫明加也曾在邁阿密與灰狼籃球營運總裁康納利（Tim Connelly）共進晚餐。康納利當時清楚說明灰狼能提供什麼，以及球隊對庫明加的期待，讓他更理解自己加入後能在球隊中扮演的角色。

透納強調，庫明加選擇灰狼，主因是這支球隊的防守多樣性。他說：「他做出這個決定，是因為這支球隊的防守彈性。進攻對他來說反而是第二順位。他想的是每晚我們必須做什麼才能贏球。沒有人會在意數據或出手次數。」

對灰狼而言，補進庫明加意味著球隊在側翼防守、轉換攻擊與陣容彈性上再添一名年輕戰力。對庫明加來說，這份短約雖然金額不是最高，卻給了他在競爭環境中重新證明自己的機會。

若他能在愛德華身邊打出防守價值與團隊定位，明年夏天再度進入市場時，身價也有機會重新上升。