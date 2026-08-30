NBA／杜蘭特樂見國際球員強大崛起 強調美式籃球仍是源頭

近年NBA國際化趨勢比以往更加明顯，聯盟頂尖球星中有越來越多人來自美國以外地區，包括約柯奇（Nikola Jokic）、亞歷山大（Shai Gilgeous-Alexander）、安戴托昆波（Giannis Antetokounmpo）、唐西奇（Luka Doncic）等人都已成為MVP等級球員。

不過，太陽球星杜蘭特（Kevin Durant）談到這股國際球員崛起浪潮時認為，這是籃球全球發展的自然結果，但美國籃球文化仍是許多國際球星成長過程中的重要影響來源。

「籃球在全世界各地都有人打，這本來就是目標，就是要讓籃球在每個地方發展。國際球員成為聯盟最佳球員之一，也是時候了。他們從80年代就陸續進入NBA，所以其中有些人成為最好的球員，這是很自然的事情。真正的問題是，誰影響了他們？」杜蘭特說道。

杜蘭特接著指出，許多國際球員在成長過程中，其實都受到美國球員影響。他說：「是美國球員影響了他們。有些國際球員拿下MVP，這很酷，但他們當初仰望的是誰？約柯奇、波爾辛吉斯（Kristaps Porzingis）、亞歷山大，他們都穿過艾佛森（Allen Iverson）的球衣，模仿過他的換手運球。他們試著像我們一樣打球，然後用自己的方式成功了。」

談到亞歷山大時，杜蘭特也認為，外界在討論國際球員時，不能只看出生地或國籍，還要理解他們的養成背景。

杜蘭特表示：「再看看亞歷山大，他算是國際球員嗎？但他成為NBA球員的多數路程，其實都來自美國系統。他在哪裡打大學？在哪裡打高中？所以，這些球員能走到今天，有很多因素。當然，最主要的功勞還是他們自身投入的努力。」

杜蘭特強調，球員之間互相學習與模仿，本來就是籃球進步的一部分。他認為國際球員崛起並不是誰取代誰，而是NBA發展循環中的自然演進。

杜蘭特說：「這一切都是模仿。你仰望誰？你在球場上試著模仿誰？每個人都是這樣進步的。他們模仿的是誰？夢幻隊、美國球員。所以他們只是向我們學習，就像我也是向美國球員學習一樣。我這一代球員是向前一代球員學習，這就是自然進化。」

他也以唐西奇為例，說明不同國家球員吸收各種籃球文化後，反而讓比賽更加豐富。杜蘭特表示：「唐西奇的動作又是從誰身上學來的？但說到底，這甚至不重要。我喜歡看到有球員想成為唐西奇，也想成為喬丹（Michael Jordan）。我們需要來自不同國家、不同環境的更多啟發，為什麼不呢？」

杜蘭特最後也說，他樂見唐西奇這樣來自其他國家的球員，用類似美國籃球文化的方式運球、比賽，並把這些元素帶回自己的國家。他表示：「我喜歡看到來自其他國家的唐西奇像我們一樣運球，也把一點美國籃球文化帶回他的國家，我喜歡這一點。」