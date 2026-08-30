NBA／快艇後場擁擠撤回報價 馬瑟倫短約轉戰鵜鶘保明年彈性

根據消息，洛杉磯快艇已經撤回對後衛馬瑟倫（Bennedict Mathurin）的合格報價，讓這名加拿大側翼正式成為非受限自由球員，也掃除他加盟紐奧良鵜鶘的最後障礙。

依照先前報導，馬瑟倫已經與鵜鶘達成兩年1600萬美元的合約協議，新合約保障下個賽季薪資，同時在2027-28年賽季為球員選項，讓他保有未來選擇投入市場的彈性。

快艇原本握有馬瑟倫的受限自由球員權利，若鵜鶘提出報價，快艇仍可選擇是否跟進。不過隨著快艇撤回合格報價，馬瑟倫已不再受限，鵜鶘也能直接與他完成簽約，不必再走報價單程序。

據了解，馬瑟倫團隊曾主動與快艇討論撤回880萬美元合格報價的可能性，讓他能把原本的合格報價局面，轉換成在鵜鶘更有保障也更具彈性的合約。相較於總額更高、但球隊控制權更長的長約，馬瑟倫更重視合約彈性，以及最快在明年夏天成為完全自由球員的機會。

快艇放手馬瑟倫也與球隊後場配置有關。洛杉磯今年選進華格勒（Keaton Wagler），近期又重新簽下比爾（Bradley Beal），並補進史特魯斯（Max Strus），二號位與側翼位置已經相當擁擠。

此外，若快艇與暴龍涉及雷納德（Kawhi Leonard）的交易最終完成，球隊還預計取得迪克（Gradey Dick）與英格倫（Brandon Ingram）兩位戰將，這讓馬瑟倫回到洛杉磯的可能性更加降低。

馬瑟倫是在2022年以首輪第6順位加入溜馬。他在溜馬效力3個半賽季，期間曾以第六人身分參與球隊打進總冠軍賽的賽季，之後被交易到快艇。

上季效力快艇期間，馬瑟倫共出賽26場，平均上場28分鐘，可以攻下17.4分、5.5籃板、2.5助攻、1抄截。對鵜鶘而言，以2年合約補進馬瑟倫，不只增加側翼火力與輪替深度，也讓球隊在未來仍保有薪資操作空間。