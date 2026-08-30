世界盃男籃／綠衫軍門神率葡萄牙爆冷擊敗西班牙 因傷提前退場引關注

葡萄牙男籃在世界盃歐洲區資格賽打出代表性一戰，以95：89爆冷擊敗強權西班牙，效力塞爾蒂克的中鋒克塔（Neemias Queta）全場攻下16分、9籃板，成為致勝功臣。不過他也在比賽中因傷提前退場，身體狀況成為賽後焦點。

這位27歲長人今年夏天才與綠衫軍達成4年5600萬美元的續約協議，上季他平均可貢獻10.2分、8.4籃板，也因此他在國家隊的健康狀況格外受到波士頓關注。

葡萄牙本場火力相當平均，除了克塔之外，威廉斯（Travante Williams）攻下全隊最高22分，文圖拉（Diogo Ventura）進帳19分，貢獻16分，普瑞（Ruben Prey）也有15分進帳。面對擁有多名具NBA背景球員的西班牙，葡萄牙仍能轟下95分，成為這場勝利最關鍵的原因。

西班牙陣中4名目前與NBA有關聯，或在2026年選秀會被選中的球員，合計只攻下15分，未能替球隊帶來足夠支援。

其中，效力塞爾蒂克的後衛岡薩雷茲（Hugo Gonzalez）出賽23分鐘，只拿3分、4籃板，投籃4投1中。2026年選秀首輪第12順位、雷霆選中的瑪拉（Aday Mara）則是出賽19分鐘攻下12分、6籃板、4阻攻。

獨行俠持有簽約權的2026年選秀首輪第25順位高控衛德拉雷亞（Sergio De Larrea）出賽11分鐘沒有得分，唯一一次出手落空，另有2助攻、3失誤。快艇在2026年選秀第二輪36順位挑中的米勒（Baba Miller）同樣沒有得分，出賽5分鐘，投籃2投0中，只留下1籃板、1助攻。

另外，曾打過NBA的厄南戈梅茲兄弟檔（Willy Hernangomez & Juancho Hernangomez）也代表西班牙出賽。Willy攻下7分、2籃板，Juancho則有3分、7籃板進帳，但仍無法阻止西班牙吞敗。

不過，葡萄牙贏球後也出現隱憂。克塔比賽中提前退場，葡萄牙媒體賽後指出他可能有傷勢狀況。葡萄牙總教練戈梅茲（Mario Gomes）表示，克塔提前退場是出於保護考量，球隊不願冒任何風險。

戈梅茲說：「我們還不知道他到底有沒有問題，但我們決定不冒險，零風險。不只是因為我們周一還有比賽，也因為這是他的生涯。對我這個教練來說，球員健康永遠擺在第一位。只要有風險，我們絕不會為了贏球去做任何可能危害球員健康的事。」

他也透露，醫療團隊當時判斷確實存在風險，因此決定不再讓克塔回到場上。戈梅斯表示：「物理治療師和醫生告訴我，確實有真實風險，所以我們決定不再使用他。這裡也有塞爾蒂克工作人員，我認為他們正在協助我們的醫療團隊了解狀況。我希望這不是嚴重問題，希望周一還能仰賴他，更重要的是，他能毫無問題地延續自己的職業生涯，因為他值得。他是一個很棒的人。」

目前尚不清楚克塔具體傷勢為何，也不確定他是否能在葡萄牙周一主場迎戰喬治亞的資格賽中出賽。